　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／樂佩山驚見橘衣男屍「臉爬滿蒼蠅」　35人搜救隊拚吊掛下山

▲▼新北樂佩山發生山難，趙姓登山客被山友發現時已經氣絕多時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北樂佩山發生山難，趙姓登山客被山友發現時已經氣絕多時。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

一名黃姓登山客27日下午3時許在新北市樂佩山上，發現一名年約50歲的男性死者，初步判定瞳孔放大，臉部全蒼蠅已無生命跡象，嚇得報警求助，警方及鑑識、搜救人員28日0時抵達事故地點接觸罹難死者，由於事故地點山路險峻，上午6時已通報申請航空器吊掛，並連繫上趙姓死者家屬製作相關筆錄，報請檢察官相驗。

消防人員27日下午接獲報案，指稱在樂佩山海拔約1417公尺處發現一名登山男子年約50歲，身穿橘色大衣仰躺在地，靠近依靠發現他已經瞳孔放大，臉部全是蒼蠅沒有生命跡象，需要救護人員及警消協助救護。

由於該處地勢陡峭，三峽警方與三峽、隆恩消防分隊共35名人員組成搜救隊，從雲森瀑布入山搜救，28日0時接觸到58歲的死者趙男，一早通報申請航空器吊掛，詳細死因仍待進一步釐清。

樂佩山為在新北市三峽區與烏來的交界處，山頂海拔為1560公尺，山勢陡峭、富有挑戰性，由於沒有三角點、路徑原始，並非熱門爬山路段。

▼死者倒臥在草地上。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北樂佩山發生山難，趙姓登山客被山友發現時已經氣絕多時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北樂佩山發生山難，趙姓登山客被山友發現時已經氣絕多時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼死者的登山裝備放置一旁。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北樂佩山發生山難，趙姓登山客被山友發現時已經氣絕多時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北樂佩山發生山難，趙姓登山客被山友發現時已經氣絕多時。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
快訊／新竹火車站變態男跟蹤少女逼口交　人在台中抓到了
婚友社找老婆2個月噴500萬　「等他付236萬聘金」嚇到悔婚
女星嫁豪門「月燒10萬租屋」！2理由堅持不買房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹火車站變態男曾補票！　警「台中逮到人」偵訊中

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」：希望你們來上香道歉

左營驚悚車禍！酒駕男搶快撞飛機車　害20歲護校女「頭部重創」

國道休旅車暴衝撞前車…側翻滑數m炸出火光！6秒後車體竟奇蹟轉正

獨／電梯大怒神狂衝11樓　深夜維修受困3小時！尷尬叩119：快來救我

快訊／樂佩山驚見橘衣男屍「臉爬滿蒼蠅」　35人搜救隊拚吊掛下山

百家網咖找珠寶大盜　台中警拜城隍爺「腦海浮畫面」破案：神奇

逼吃蟑螂、牙刷性侵、10秒喝光尿　少觀所恐怖霸凌！4男凌虐少年

左營晚間汽機車相撞！女騎士噴飛「頭部撕裂傷」…變電箱水泥塊斷裂

騎車一半狂漏油！北市女奔機車行　竟見油箱塞滿圖釘...「還有這根」

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

國道下錯出口！轎車「硬切換車道」　跨槽化線撞導桿...危險駕駛遭開罰

《自殺突擊隊集結》首發中文預告

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

王世均洪曉蕾「自嘲就是驚世夫妻」　她忘了離婚多久..笑：太開心了XDD

許瑋甯拼台語崩潰「狂偷渡英文單字」　學鍾欣凌大姐頭..導演：早知道給妳演

快訊／新竹火車站變態男曾補票！　警「台中逮到人」偵訊中

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」：希望你們來上香道歉

左營驚悚車禍！酒駕男搶快撞飛機車　害20歲護校女「頭部重創」

國道休旅車暴衝撞前車…側翻滑數m炸出火光！6秒後車體竟奇蹟轉正

獨／電梯大怒神狂衝11樓　深夜維修受困3小時！尷尬叩119：快來救我

快訊／樂佩山驚見橘衣男屍「臉爬滿蒼蠅」　35人搜救隊拚吊掛下山

百家網咖找珠寶大盜　台中警拜城隍爺「腦海浮畫面」破案：神奇

逼吃蟑螂、牙刷性侵、10秒喝光尿　少觀所恐怖霸凌！4男凌虐少年

左營晚間汽機車相撞！女騎士噴飛「頭部撕裂傷」…變電箱水泥塊斷裂

騎車一半狂漏油！北市女奔機車行　竟見油箱塞滿圖釘...「還有這根」

吳宗憲被「最美禮生」告白　Sandy惹爸開嗆：把天王當屎是不是

露營初入坑先把這些備齊！百元起實用裝備TOP 12　打造度假儀式感

這次是真的！農委會證實「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲了

國外爆料：iPhone13石墨色閃邊「純黑現蹤」

不跟家裡拿錢！大四妹曝2祕訣「存100萬」　網跪：還有時間做志工

長榮貨輪已排出「9千噸壓艙水」　14艘拖船狂拉！2點關鍵難對付

全面掃蕩毒品色情犯罪　安平警臨檢路檢總動員絕不手軟

快訊／新竹火車站變態男曾補票！　警「台中逮到人」偵訊中

奧斯塔羅12星座一周運勢0329-0404　天秤看緊荷包、雙子多認識新朋友

長賜號害的…20貨櫃滿載「飛機杯」慘卡關　歐洲商急催：沒庫存了

米克斯興奮挖土...突山崩遭砸中　媽嘲：自掘墳墓...像極了愛情！

社會熱門新聞

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

左營晚間汽機車相撞！女騎士噴飛

恐怖連環撞！臨停貨車突開門擊倒單車少年

婦違停被開單　嗆：老娘錢多給你開

奪命砂石車行車紀錄器「漏裝記憶卡」　你信嗎？

揪閨蜜亂刷1星評論！車廠闆娘告輸：我才是受害者

女騎半路狂漏油　機油箱全是圖釘

高雄監獄集霸凌　他遭6獄友玩弄2個月

逼吃蟑螂、牙刷性侵　少觀所恐怖霸凌！4男凌虐少年

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

從心急到開吉！「厭世越南妻」公公怒加懸賞金

更多熱門

相關新聞

聽障男獨攀腳傷失聯3天　狂吹哨引搜尋人員獲救

聽障男獨攀腳傷失聯3天　狂吹哨引搜尋人員獲救

一名53歲喑啞男子去年12月18日獨攀南三段，期間在萬榮鄉摩即山停留了1個多月。本月23日男子與家屬聯繫表示左腳受傷已無法行動，家屬緊急向警消救援，消防局派遣搜救搜人員攻山搜尋了3天，26日下午終於搜獲男子，搜救人員表示，男子目前無生命危險，由於天候不佳，明日再執行吊掛下山。

即／情侶剛吵架！她4F直墜2F倒民宅屋頂　送醫救治中

即／情侶剛吵架！她4F直墜2F倒民宅屋頂　送醫救治中

即／太魯閣大同大禮男登山客突昏迷　搶救不治

即／太魯閣大同大禮男登山客突昏迷　搶救不治

7人攀畢羊縱走3失聯救回2人　1女腳程快脫隊罹難

7人攀畢羊縱走3失聯救回2人　1女腳程快脫隊罹難

女攀奇萊東稜跌倒骨折　黑鷹吊掛下山

女攀奇萊東稜跌倒骨折　黑鷹吊掛下山

關鍵字：

樂佩山.山難吊掛

讀者迴響

熱門新聞

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

五月天瑪莎唱一半「突消失台上」！　阿信撂重話

死亡變態強逼高中女就範　不從就陪葬

戴笠變態刑求女特務　沒人能撐下來

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

《我和我的冠軍女兒》主角家族落敗後輕生亡

借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」

快訊／長榮貨輪移動了！他：拖船興奮到鳴笛慶祝

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

考上國營想分手！嫌女友「工作、外表不OK」

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

日月潭陳年垃圾怵目驚心　居民「50年後才要清？」

更多

最夯影音

更多
旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881

旗津港新船剛下水「秒往左傾斜」　觀禮民眾嚇傻尖叫！網：真的881
楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

楊丞琳超穩高音飆吳青峰《起風了》　唱一半耳環掉落…「神反應」秒Hold住！

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

幼貓困黏鼠板哀號！店家遭控虐貓 網友撻伐...闆娘喊冤：有通報動保處

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

情侶路邊玩親親！男友下秒翻臉　踹爆汽車鈑金...無辜車主怒報警

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面