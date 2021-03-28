快訊／樂佩山驚見橘衣男屍「臉爬滿蒼蠅」　35人搜救隊拚吊掛下山

▲新北樂佩山發生山難，趙姓登山客被山友發現時已經氣絕多時。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名黃姓登山客27日下午3時許在新北市樂佩山上，發現一名年約50歲的男性死者，初步判定瞳孔放大，臉部全蒼蠅已無生命跡象，嚇得報警求助，警方及鑑識、搜救人員28日0時抵達事故地點接觸罹難死者，由於事故地點山路險峻，上午6時已通報申請航空器吊掛，並連繫上趙姓死者家屬製作相關筆錄，報請檢察官相驗。

消防人員27日下午接獲報案，指稱在樂佩山海拔約1417公尺處發現一名登山男子年約50歲，身穿橘色大衣仰躺在地，靠近依靠發現他已經瞳孔放大，臉部全是蒼蠅沒有生命跡象，需要救護人員及警消協助救護。

由於該處地勢陡峭，三峽警方與三峽、隆恩消防分隊共35名人員組成搜救隊，從雲森瀑布入山搜救，28日0時接觸到58歲的死者趙男，一早通報申請航空器吊掛，詳細死因仍待進一步釐清。

樂佩山為在新北市三峽區與烏來的交界處，山頂海拔為1560公尺，山勢陡峭、富有挑戰性，由於沒有三角點、路徑原始，並非熱門爬山路段。

▼死者倒臥在草地上。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼死者的登山裝備放置一旁。（圖／記者陳豐德翻攝）



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