清明連假天氣出爐！　有雨時間曝光

▲吳德榮說，清明連假第3天微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

4天清明連假天氣出爐！氣象專家吳德榮表示，未來一周至10天西半部幾無降雨，桃園以南水庫只出不進，缺水壓力將「與日俱增」；連假第3天（周日，清明節）微弱鋒面掠過，影響限於迎風面，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨。

中央氣象局指出，今天（28日）各地依舊是晴朗穩定的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後北台灣山區也可能出現零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫可以來到29至33度，溫暖微熱，中南部內陸地區溫度甚至會更高一些，至於夜晚清晨各地低溫約18至24度，天氣稍涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報，周一至周六各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫陣雨；周一恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部山區亦有零星短暫陣雨；各地高溫普遍接近30度，中南部及東南部地區更可達30度以上。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局也提醒，今至周六西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今至周二澎湖亦有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周至10天西半部幾無降雨，桃園以南水庫只出不進，缺水壓力將與日俱增；今至周四高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高。

吳德榮說，今、周一白天微熱早晚涼，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意即時相關訊息；周二至周四氣溫再升，白天暖如夏（各地高溫皆在32度以上，南部局部地區更高達35度）。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬4/4日20時地面圖（左圖）顯示，微弱鋒面（黑線）掠過，迎風面的北海岸、北部山區、東半部有雨；同時的500百帕高空圖（右圖）顯示，高空槽（紅線）偏弱且偏北，代表其結構為大氣底層的微弱鋒面。（圖／翻攝「「三立準氣象· 老大洩天機」」）



吳德榮分析，最新歐洲模式模擬「清明連假」頭2天（周五、周六），台灣仍受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率，白天暖如夏、早晚略偏涼，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。

吳德榮表示，連假第3天（周日）微弱鋒面掠過，影響限於迎風面，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地及中南部則無降雨（對桃園以南缺水無貢獻），北台雲量增多，高溫約僅25度，天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降、變化較小；連假最後一天（下周一）各地恢復多雲時晴、穩定的天氣、氣溫漸升，東半部仍有局部短暫降雨的機率。