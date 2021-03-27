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台北女開刀完吐一地血…清潔員嗆「噁心」擦地：怎麼不去死

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲開刀示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名女網友24日到某醫院進行手術，術後不適而吐了一地血，卻被一名清潔人員嫌棄、痛罵「怎麼不去死，我希望妳去死」，讓她身心俱疲，「為何要如此霸凌病人？」

該名女網友在臉書社團「爆料公社」還原過程，她23日入院、24日下午3時手術完到恢復室等待麻藥消退，因身體不適感到暈眩而吐血，當時一名護理師請清潔人員幫忙處理，但清潔人員不斷抱怨，還刻意走到原PO身旁說「怎麼不去死，我希望妳去死」。

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清潔人員一邊拿毛巾擦地，一邊碎念「為什麼要找我麻煩？噁心死了，吐什麼吐」，讓原PO聽到非常傻眼，認為該名清潔人員是霸凌病人的慣犯，「我比較能出力講話時跟護士小姐反應，護士小姐叫我不要跟他計較，因為是她叫他來清的。說他們那種都有身心障礙問題才來做這個工作。」

原PO認為，生病、開刀的人都處於身心靈脆弱的情況，假設今天遇到這種情況的人不是她，而是長久飽受病痛折磨的病患，會發生什麼事，「每個人工作上都有情緒，但不應該如此對待病患」。

▲▼台北女開刀完吐一地血…清潔員嗆「噁心」擦地：怎麼不去死。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆料公社）

網友看完紛紛留言，「建議你出院時，直接投訴，身障不是理由，他不適合作這份工作，也祝你早日康復」、「身障不代表可以口出惡言。不甘願可以別做，誰願意吐血」、「護理師有道歉嗎？雖然是她請人來清的，但明知會說話傷害妳還叫他來清，要是我，我會崩潰」。

也有人出面幫清潔員說話，「您的病是生理，他的病是心理，寬心吧，都很辛苦」、「身心障礙者才是長時間接受著社會的霸凌」、「我也碰過有身心障礙的員工，他們因為心理因素無法控制自己的嘴巴跟大腦，無法說謊，想到什麼就說什麼，當下非常容易表示出內心的想法，甚至我長得不好看她都能直接說我很醜，我是已經習慣了啦，只是很多人真的不能接受而已」。

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