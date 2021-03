桃園2021英語大PK　各校396高手參戰...各組冠軍出爐！

▲桃園西區扶輪社推動桃園市英語比賽已有30餘年。(圖/桃園西區扶輪社提供)

記者楊淑媛/桃園報導

為札根英語教育,接軌國際,「桃園市2021年度英語比賽」27日分別於中興國中與文山國小舉行,吸引全市英語高手396人參賽。主辦單位桃園西區扶輪社表示,該社推動桃園市英語比賽已有30餘年,讓學子運用英語發揮創意與巧思,展現自信。

▲桃園市2021年度英語比賽參賽熱絡。(圖/桃園西區扶輪社提供)

桃園西區扶輪社表示,今年比賽題目從各教育階段學生的生活經驗出發,如國中組「My greatest fear」(我最大的恐懼)、高中職組「My Self-learning Plan」(我的自學計劃)、大專組「Opportunity comes to those who are prepared.」(機會給準備好的人)等,激發學生對教育、未來發展及社會責任等議題進行深度省思與探究,培養學子獨立思考與溝通表達的能力。

▲▼桃園市2021年度英語比賽參賽熱絡。(圖/桃園西區扶輪社提供)

競賽項目包括英語朗讀、說故事與英語演講,分為國小、國中、高中職與大專等組別,高中職組首度增加桃園市非學校型態實驗教育的學生。競賽當天下午隨即進行頒獎典禮,頒發禮券及獎狀予獲獎學生,並於會場上抽出由桃園西區扶輪社致贈平版電腦,7-V禮券..155個大小之摸彩禮品。

桃園市2021年度英語比賽分別由元智大學李和璇、復旦高中羅媜昱、平鎮國中鍾昀佑、建國國中吳杰達、三坑國小陳俊曄、武漢國小鄭予辰、大業國小林宥彤、文欣國小童奕崴、快樂國小黃心渝、福祿貝爾國小盧禎祐等同學於各類組競賽奪冠。

