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「倒頭男」天生不能站立　出生時被判撐不過1天！現已活到44歲

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Claudio Vieira de Oliveira）

▲奧利維拉克服了身體的缺陷。（圖／翻攝自Facebook／Claudio Vieira de Oliveira）

記者崔子柔／綜合報導

巴西男子奧利維拉（Claudio Vieira de Oliveira）天生頭朝下，且四肢萎縮、無法站立，全身只能依靠背部的力量支撐，出生時醫生曾說他無法活過24小時，但現在他已經44歲，即使身處新冠肺炎重災區，也安然度過疫情肆虐。

根據《G1》報導，奧利維拉患有先天多發性關節炎（AMC），所以他的頭無法挺直看向正面，四肢也嚴重萎縮，雙手只能放在胸口前，但他卻從未放棄自己。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Claudio Vieira de Oliveira）

▲奧利維拉從未放棄自己。（圖／翻攝自Facebook／Claudio Vieira de Oliveira）

奧利維拉曾說，「我沒有遇到困難，我的生活很正常」，他可以憑著自己的力量喝水、吃飯，雖然他從7歲之後就跪在地上生活，但還是向媽媽學習讀書和寫字等生活技能。

奧利維拉克服了身體的障礙，成年後更成為一名專業會計師，他還擔任基督教弱勢兒童教育的志工，發行自傳及DVD，四處演講希望能幫助更多人。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Claudio Vieira de Oliveira）

▲奧利維拉在疫情重災區中安然度過。（圖／翻攝自Facebook／Claudio Vieira de Oliveira）

巴西受到新冠疫情嚴重的肆虐，奧利維拉表示，他非常害怕這個病毒，所以他付出雙倍的謹慎來保護自己，已經隔離了1年多，只有必要時刻才會出門。奧利維拉將在4月重新開始演講，他表示，「我還想繼續演講，而且要多活很多年。」

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