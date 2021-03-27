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清秀女主播「21歲被撿屍」破處　自爆泡夜店墮胎黑歷史

▲洪宛伶21歲時被同事性侵。（圖／翻攝自IG／Jaylene Hong）

記者崔子柔／綜合報導

新加坡30歲的直播主洪宛伶在她21歲時喝醉，被男同事性侵失了貞操，之後便自暴自棄覺得自己「骯髒」，沉迷在夜生活裡，沒想到又為了夜店男墮胎，還經歷一段悲慘的婚姻，還因此罹患焦慮症，曾想過輕生，但現在的她和老公過得非常幸福，2人一起扶養4個孩子，一家6口相當美滿。

根據新加坡《聯合晚報》報導，洪宛伶指出，她21歲時參加同事聚餐，人生第1次喝酒就喝到爛醉，隔天在自己家裡醒來覺得下體不適，追問之下才驚覺被男同事性侵，但當時對方妻子出面求她不要報警，又加上她自己也沒有足夠勇氣面對，選擇把事情隱忍下來。

洪宛伶事後一直覺得自己「骯髒」、「一文不值」，就自暴自棄地沉迷在夜生活世界，在夜店結識一名男子，後來不小心懷孕，原本想生下來自己照顧，但父親勸她「不要帶他來到沒人歡迎他的世界」，才忍痛拿掉小孩。

▲洪宛伶曾飽受焦慮症折磨。（圖／翻攝自IG／Jaylene Hong）

洪宛伶受到性侵、墮胎的打擊後，精神狀態非常不穩定，這時碰上一名比她年長8歲的男子，2人很快地就決定步入禮堂，結果對方在婚後1個月就出軌，之後也不顧慮她已懷有身孕，持續對她精神虐待。

洪宛伶父親在2015年被診斷肺癌，他在臨終前告訴女兒，「婚姻無法繼續就該放手，但妳一定要堅強，因為未來只剩妳自己面對了」，洪宛伶才決定離婚，但卻要負擔前夫留下的債務，並獨自撫養女兒，讓她壓力大得多次想自我了斷。

洪宛伶因債務問題向輔導員尋求協助，在對方的引導下慢慢將過去的黑歷史挖出，才發現一直以來自己沒有真正去面對、放下，輔導過後更了解珍惜、欣賞自己的重要性。

▲現在的她已重新開始。（圖／翻攝自IG／Jaylene Hong）

洪宛伶在2017年認識了現任丈夫，對方同樣離過婚，帶著一對兒女生活，2人婚後又生下一個女兒，一家6口過得相當幸福美滿，她不斷透過各種方式分享自己的經歷，希望其他曾遭到性侵害的女性能勇敢面對，走出心中的陰影。

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