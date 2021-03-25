行刑式殺妻嗆：不敢判死！狠男果真無期確定　國民法官模擬判更輕

▲士林地方法院舉辦為期3天的模擬法庭，模擬審理改編自2016年家暴男施信誠槍殺妻子的案子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院舉辦為期3天國民法官模擬法庭，模擬2016年家暴男施信誠服刑完畢後，持槍闖入妻子寵物店內，以「行刑式」朝她額頭開槍送醫急救後仍宣告不治。施男出庭曾嗆法官「反正你也不敢判我死刑。」最後判無期徒刑定讞。模擬法庭國民法官上路為期待最終能豐富法院判斷視角以提昇國民對司法信賴，在模擬案施男卻僅判20年。

《國民法官法》將在2023年正式上路，盼望未來透過國民法官參審，讓司法審判結果，更符合社會大眾期待。士林地院從3月23日連續3天。該次國民法官法庭的組成，具百工百業的特色、並有相當高水準的學經歷，充分反應國民法律感情。當中國民法官以生活或事理經驗自行提問，或以自身服兵役經驗，提問被告行兇前所持手槍的保險栓、子彈裝填情形，以了解被告到底是預謀還是一時氣憤才持槍殺人等量刑審酌，也有針對被告及被害人在案發前的夫妻互動關係。

▼該次模擬案件為2016年家暴男施信誠，持槍闖妻子寵物店內以行刑式朝她額頭開槍。（圖／警方蒐證帶翻拍）

此次模擬案件改編2016年家暴男施信誠槍殺妻子案件，當時施男自認妻子移情別戀，加上不諒解妻子施行人工流產，並以行刑式槍殺妻子。甚至庭上嗆法官，「反正你也不敢判我死刑！」 果然2017年無期徒刑定讞，判決結果也引發網友一陣討論「台灣就是加害者的天堂，受害者的地獄」、「社會亂源根本就是法官吧」、「真的是鬼島，這樣叫我怎麼愛台灣」、「只能說美國法官要超過45歲才能擔任是正確的，因為這樣人生歷練才夠」。

這次模擬法庭上，扮演被告施男稱「自己真的很愛妻子」不明白為什麼妻子會移情別戀，甚至難以諒解妻子為何偷偷去人工流產。在案發後他深感後悔也在看所守抄寫心經，手寫多封給妻子的信；他的辯護律師則表示施男患有憂鬱症加上經濟不好才會犯下錯誤，國民法官聽到這些相信施男具有悔意甚至對妻子仍有感情，良心尚未泯滅。

25日經過近4小時評議，最後判決施男犯殺人罪判處有期徒刑18年6月，褫奪公權10年；就非法持有具殺傷力槍枝罪，判處有期徒刑3年6月，併科罰金新臺幣（下同）10萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日；有期徒刑部分應執行20年；與真實案件遭判處無期徒刑，褫奪公權終身，國民法官則給較輕量刑。

經為期三天模擬法庭，在最後研討會中，檢察官、辯護人及多位國民法官均提出具有參考價值之意見與心得，尤其國民法官都一致體認法官審理案件，無論在認定事實或是量刑均很困難，深深瞭解法院的運作，透過國民法官制度的施行，希望能提高司法透明度。

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