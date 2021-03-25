反駁「強迫勞動」　新疆農民機械化採棉影片曝光！

▲新疆農民拍影片證明採棉機械化。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

各大國際品牌H&M、Nike、Adidas等因為「強迫勞動」的問題拒用新疆棉花，但中國外交部發言人華春瑩今（25）日強調，新疆棉花田已超過40%進行機械化採摘，並附上照片佐證。另外，不少新疆農民也透過社交軟體分享他們採棉的過程，影片中也能看到高科技無人採棉機。

棉花之亂爆發後，新疆民眾紛紛拍攝影片證明採棉機械化，其中新疆女子安妮古麗還介紹了「採棉機」。另外，新疆棉農米吉提·依米提此前也表示「我們種自己的地，收自己的棉花，掙自己的錢，怎麼叫強迫勞動呢？」

他強調，「我們請採棉工摘棉花，不到兩個多月就掙一萬多元（人民幣），大家都搶著來，還需要強迫嗎？」他批評造謠的人，根本不是為了維護他們的權利，而是讓農民地裡的棉花爛掉，砸掉他們農民的飯碗。

中國儲備糧管理集團透露，作為世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國，我國2020/2021年度棉花產量約595萬噸，總需求量約780萬噸，年度缺口約185萬噸。其中，新疆棉產量520萬噸，佔國內產量比重約87%，佔國內消費比重約67%。新疆長絨棉，世界頂級，做衣被，暖和、透氣、舒適，長年供不應求。

華春瑩稍早在記者會上，首先拿出一張黑白照片說「這是當時美國黑人被強迫在棉花地裡採摘的照片」，接著拿出另一張彩色照片稱「這是我在網上可以看到的，請同事幫我打出來的，中國棉花田裡的情景，40%多都已經進行了機械化的採摘。」

她認為有關新疆「強迫勞動」摘棉花的指責根本不存在，沒想到一些企業居然就相信這種謠言，同時強調「現在中國老百姓不允許外國人一邊吃著中國的飯，一邊砸著中國的碗」。

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