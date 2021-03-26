昨未公開露面傳發燒　陳時中自曝接種AZ疫苗「5日內健康狀況」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

AZ新冠疫苗3月22日開打，截至昨日累積5169人接種，也有8起不良事件通報，其中一名被歸類在「其他類」嚴重不良試驗。衛福部長陳時中今（26）日上午出席活動時表示，該病患只是急性過敏，恢復就好了。他也公布接種至今連續5天身體狀況，除了第一天晚上有低燒外，今天早上量已恢復到36.1度的正常體溫。

陳時中表示，疫苗施打意願與4大因素有關，一為疾病威脅，當疫情非常嚴重時，施打意願就提高了，另一項為安全性，民眾都有觀望心理，先看別人施打後的症狀，才考慮是否跟進。此外，有效性與利益性也會影響接種意願。像現在想要出國的就會比較急著打，政府也會根據時空背景訂出不同策略，達到最高接種效應。

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陳時中在3月22日開打首日，與行政院長蘇貞昌共同打下「全台第一針」，雖然先前已分享過施打後身體狀況，但今日又再度強調，「我沒有恢復得差不多，而是一直都很正常。」他表示，台灣護理師技術很好、針具也很棒，「打進去拔出來沒有感覺」。雖然打完當天手臂上有一點緊繃感，背部也覺得怪怪的，但也可能是心理作用，「像我今天就摸不太出來施打部位在哪裡了。」

立法院衛環會昨日邀請衛福部、外交部等針對「新型冠狀病毒病中醫臨床分期治療指引」與「清冠一號」進行專案報告並備詢，衛福部原本是由陳時中帶隊，但週三晚間卻臨時換人，改由次長石崇良列席，讓外界盛傳他是因發燒無法出席。

對此，陳時中表示，昨日是因有其他會議無法出席，他也特別公布施打後體溫自清，接種當天晚上10點因覺得身體「有點燒燒的」，拿了溫度計量體溫，測出37.1度，12點再量變成37.4度，3月23日早上4點多已退燒，剩下36.8度，不久後再量一次就剩下36.4度。而今天早上量也只有36.1度。