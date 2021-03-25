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快訊／小商人復活！遭禁言1天氣炸　宣布「南投議員」派多人參選

▲臉書粉專「小商人」PO出性侵案當事人個資，嗆聲要南投縣府開罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲臉書粉專「小商人」日前PO出性侵案當事人個資，嗆聲要南投縣府開罰。（圖／記者高堂堯攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣去年傳出有警察之子性侵女同學長達2年，但由於雙方未成年，縣府多次要求PTT、Dcard、巴哈姆特等網路平台刪文，並以《兒少法》對巴哈姆特開罰6萬元。網紅「小商人」23日在粉專公布少年姓名，嗆聲要南投縣府開罰他，卻被檢舉而禁言24小時，直到25日晚間恢復發言權限，氣得大罵會派多人參選2022年的南投縣議員選舉。

小商人25日晚間在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」PO文，表示遭到檢舉而禁言24小時，「終於可以留言了，拎杯超阿雜。」

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小商人宣布，2022年將派不止1人參選南投縣議員，「而且人選絕對都很正很漂亮，名字絕對很有趣。X你娘，要戰都來，輸人不輸陣，不戰被人看雖小。大家一定要支持起來，凍蒜凍起來。」

▲▼快訊／小商人復活！遭禁言1天氣炸　宣布「南投議員」派人參選。（圖／翻攝小商人臉書）

▲▼小商人被禁言1天氣炸，宣布要派多人參選「南投議員」。（圖／翻攝小商人臉書）

▲▼快訊／小商人復活！遭禁言1天氣炸　宣布「南投議員」派人參選。（圖／翻攝小商人臉書）

小商人說，一人參選的保證金12萬元，他會找人直播開票，只要可以聽到開票唱名有他要聽的「姓名」就值得，「贏不贏我不在乎」，「不只南投，我連嘉義都要找人亂，越想越靠北。上次有人幫我算我花了360多萬，南投縣府你當我只有嘴砲沒關係，拎杯絕對陪你玩。」

網友看完紛紛留言，「想說你怎麼沒po文，原來是被弄了」、「糟糕我考慮遷戶籍去南投了」、「嘉義之光，永遠支持你」、「鄉民硬起來 如GameStop遍地開花」、「誰不禁，禁一個最狂的」、「天啊！真南投人好期待小商人參戰」。

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