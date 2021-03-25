水上鄉南和村廢棄物火警　環保局將開罰10至500萬

▲水上鄉廠房堆置廢棄物大火，環保局將開罰10萬元以上。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣環保局24日凌晨接獲水上鄉南和村發生燃燒廢棄物火警，現為後寮一處廢棄工廠內空地堆置的廢棄物，經查該處為地主出租後遭不肖業者棄置大量廢棄物至今未完全清除，環保局連續兩天協助調度怪手機具開挖滅火，消防局23日上午暫時撲滅火勢，環保局將對相關人員依違反空污法管理不當處分土地開罰10至500萬。



環保局表示，未立案地主出租廠房遭不肖業者棄置廢棄物，2017年間已發生過火災，後續地主應於廢棄物清除前，在廠區內妥善處理廢棄物，如今再次引起大火，已嚴重影響公安及周遭環境，將依空污法管理不當處分土地所有公司10萬到500萬元罰鍰，併依廢清法再裁處，同時要求業者提出廠區廢棄物處置計畫。



環保局指出，現場堆置的廢棄物前經台南地檢署指揮相關單位，破獲非法棄置廢塑膠混合物集團，依違反廢棄物清理法第46條起訴以丁、尤姓男子為首的21人。環保局也已將土地承租人移送行政執行署強制執行，針對清理義務人執行扣押凍結其財產，甚至拍賣不動產執行廢棄物清理作業，後續仍未清理完成，依廢棄物清理法第71條，地主仍須負擔清理義務。



環保局長張根穆表示，為有效遏止非法棄置場址衍生火警公安問題，造成環保局、消防局疲於奔命及造成環境污染的巨大社會成本付出，將依廢棄物清理法第11條加重土地所有人善盡其管理責任，不能放任土地任人棄置，而以未查獲行為人要求政府和全民買單。

▲水上鄉廠房堆置廢棄物大火，消防人員疲於奔命。（圖／記者翁伊森翻攝）



針對該廠區仍堆放大量廢棄物，將要求地主加設圍籬或加裝24小時監視器，以善盡土地維護管理之責，如地主置之不理或疏於維護，環保局將依廢清法裁罰地主。



環保局將持續監控空氣品質，25日6時至8時嘉義縣空氣品質測站新港及朴子測站監測風向為北風系，位於火點上風處，暫不受火點影響。另以手持式儀器至現場監測，監測NH3及VOC濃度數值皆為 0，下風處新營測站亦未受火點影響。

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