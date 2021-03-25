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瑞薩半導體工廠一把火　或重創日本經濟復甦

▲▼日本瑞薩電子（Renesas Electronics）。（圖／美聯社）

日本瑞薩電子主要工廠，上周不幸遭遇祝融光顧。(圖／美聯社)

國際中心／综合報導

日本半導體巨頭瑞薩電子公司(Renesas Electronics)主要工廠，上周遭遇火劫的影響持續發酵。不少經濟專家認為，半導體供應鏈將遭受嚴重衝擊， 本已備受「晶片荒」困擾的日本汽車製造業，未來更可能擴大減產規模，進而嚴重拖累日本經濟復甦。

瑞薩位於茨城縣的那珂工廠19日淩晨發生火災，起火點位於「無塵室」，是工廠的核心設施。目前，那珂工廠尖端產品300毫米晶圓生產線已停產，何時重啟還不清楚。

在控制汽車行駛的重要半導體：微處理器領域，瑞薩的市佔率全球排名第二，那珂工廠正是瑞薩旗下車載半導體的重要生產基地。

瑞薩電子公司總裁柴田英利日前表示，火災對微處理器供應鏈的影響可能非常嚴重，恢復生產存在著不確定性。 他說：「目標是在一個月內重新開始生產，但有些方面仍然前景不明。公司正在考慮代工方案。」

《日本經濟新聞》報導說，半導體產品生產工序繁多，供應鏈正常化可能需要三個月以上。 　「伊藤忠綜合研究所」研究員深尾三四郎認為，高端半導體對無塵要求極高。在半導體及其製造設備供應吃緊情況下，工廠很難迅速重新採購設備、復原工作環境。因此，汽車產業未來半年可能都會面臨半導體採購困難的局面。

日本「第一生命經濟研究所」經濟學家永濱利廣回憶說，2011年東日本大地震時，那珂工廠因受災停產約3個月。當年瑞薩車用微處理器全球市場佔有率40%，那珂工廠受災對全球汽車產業造成巨大影響。如今，瑞薩的全球市場佔有率已下降，但因汽車業在日本工業生產中佔比最大，上述火災勢必對日本3月和4月的宏觀經濟指標產生負面影響。

全球半導體晶片市場去年底出現供應不足現象，今年1月以來「晶片荒」越發嚴重。豐田、本田、日產等日本企業相繼宣布減產，日本國內部分生產線一度陷入停擺。日本八大汽車製造商1月的國內總產量同比減少10.1%。那珂工廠火災讓日本汽車製造商進一步減產的風險好比雪上加霜。

「三菱日聯摩根史丹利證券公司」認為，火災勢必加重日本車商的「晶片荒」減產擔憂，預計各大車廠到今年9月的減產總規模將擴大至165萬輛。「野村證券」估計，受供應鏈斷裂影響，第二季度日本車企的全球產量可能減少120萬輛，其中日本國內減少40萬輛。

「野村綜合研究所」研究員木內登英表示，火災的實際影響並非僅限於汽車製造商。跟汽車相關的產業十分廣泛，汽車產量下降將導致零件、材料等相關產業的生產大幅減少。按年率計算，瑞薩火災及其後續衝擊可能拖累日本國內第二季生產總值(GDP)7.3個百分點。

各界原本預估新冠疫情趨緩有助於推動日本經濟在第二季回升。木內登英表示，依目前情況看來，第二季日本經濟即使成長，增幅也會較小。

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