2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出「嚇到互換女友」...全員悲劇了　

▲2對情侶玩「鬼屋」密室逃脫，卻全員悲劇了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

鬼屋和密室逃脫，是許多年輕人熱門休閒遊戲首選，不過如果玩過頭，恐造成負面影響。日前大陸2對情侶一起去玩「鬼屋」主題的密室逃脫，在遊戲過程中，被扮成鬼的工作人員嚇到，2名男子卻陰錯陽差地抱到對方的女友，引發女友憤怒捶打，另一名男子則氣得走人，尷尬的工作人員只能默默離開。影片曝光後，吸引網友留言，「鬼都不敢惹哈哈哈哈哈。」

根據《澎湃新聞》報導，本月22日在河南商丘的2對情侶組隊，一起去玩鬼屋主題的密室逃脫，遊戲過程中，他們進入和的小房間，準備開門前行，門後卻突然跳出一名扮成鬼的工作人員，讓他們嚇得不斷往後退。

▲門後突然跳出一名打扮成鬼的工作人員，讓他們頓時嚇到不斷往後退。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

混亂之中，2名男子都將朋友的女友，誤認為是自己的另一半，緊抱數秒後驚覺不對，雙方立刻鬆開。其中一名女子回頭，看見自己男友抱著別的女人，憤怒的捶打男友；另一對情侶的男友則氣的馬上走人，女友見狀，立刻上前解釋。不過，目睹現場的2名工作人員，似乎受到了更大的驚嚇，因而不敢再繼續嚇人，選擇默默離開。

影片曝光後，很快在微博等平台引發討論，網友笑翻還留言，「看來鬼先被你們嚇跑了吧？」、「鬼都不敢惹哈哈哈哈哈」、「抱錯女朋友，後果很嚴重」、「明明自己往人家懷裡鑽，還怪自己男朋友抱錯」、「NPC：好像這個情況更嚇人，咱們先撤」、「我以前和同學去鬼屋，她太怕了，拉著一個陌生女直接就一路奔出去了，出來才發現不是我…」。