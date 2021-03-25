　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出「嚇到互換女友」...全員悲劇了　

▲▼老房,鬼屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2對情侶玩「鬼屋」密室逃脫，卻全員悲劇了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

鬼屋和密室逃脫，是許多年輕人熱門休閒遊戲首選，不過如果玩過頭，恐造成負面影響。日前大陸2對情侶一起去玩「鬼屋」主題的密室逃脫，在遊戲過程中，被扮成鬼的工作人員嚇到，2名男子卻陰錯陽差地抱到對方的女友，引發女友憤怒捶打，另一名男子則氣得走人，尷尬的工作人員只能默默離開。影片曝光後，吸引網友留言，「鬼都不敢惹哈哈哈哈哈。」

根據《澎湃新聞》報導，本月22日在河南商丘的2對情侶組隊，一起去玩鬼屋主題的密室逃脫，遊戲過程中，他們進入和的小房間，準備開門前行，門後卻突然跳出一名扮成鬼的工作人員，讓他們嚇得不斷往後退。

▲影子,鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲門後突然跳出一名打扮成鬼的工作人員，讓他們頓時嚇到不斷往後退。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

混亂之中，2名男子都將朋友的女友，誤認為是自己的另一半，緊抱數秒後驚覺不對，雙方立刻鬆開。其中一名女子回頭，看見自己男友抱著別的女人，憤怒的捶打男友；另一對情侶的男友則氣的馬上走人，女友見狀，立刻上前解釋。不過，目睹現場的2名工作人員，似乎受到了更大的驚嚇，因而不敢再繼續嚇人，選擇默默離開。

影片曝光後，很快在微博等平台引發討論，網友笑翻還留言，「看來鬼先被你們嚇跑了吧？」、「鬼都不敢惹哈哈哈哈哈」、「抱錯女朋友，後果很嚴重」、「明明自己往人家懷裡鑽，還怪自己男朋友抱錯」、「NPC：好像這個情況更嚇人，咱們先撤」、「我以前和同學去鬼屋，她太怕了，拉著一個陌生女直接就一路奔出去了，出來才發現不是我…」。

ET快訊
惡意付費程式藏App Store！7種應用程式下載前注意
長榮貨輪卡運河會被多國求償？　內行指1關鍵：反而可以開口討
台南狠男追離婚女被拒　想同歸於盡竟把女方媽媽殺死
長榮貨輪整艘偏掉卡住蘇伊士運河！船長親曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出「嚇到互換女友」...全員悲劇了　

外送員「狂飆60公里」送餐！女子看錯地址「跨市下單」...運費曝網全傻了

1秒穿越到「北宋」 「古裝小姐姐」跟風打卡飄進地鐵站

BCI帶頭抵制新疆棉？　上海辦事處：會員做決定「跟我們無關」

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

抵制H＆M還不夠！愛迪達成最新目標「BCI會員200品牌被挖出」

安踏退出BCI熱錢力挺大漲7.7%　陸本土體育品牌港股全面開紅盤

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

新疆棉花年產595萬噸遭抵制　中儲糧集團：自己都不夠用

H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出「嚇到互換女友」...全員悲劇了　

外送員「狂飆60公里」送餐！女子看錯地址「跨市下單」...運費曝網全傻了

1秒穿越到「北宋」 「古裝小姐姐」跟風打卡飄進地鐵站

BCI帶頭抵制新疆棉？　上海辦事處：會員做決定「跟我們無關」

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

抵制H＆M還不夠！愛迪達成最新目標「BCI會員200品牌被挖出」

安踏退出BCI熱錢力挺大漲7.7%　陸本土體育品牌港股全面開紅盤

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註「使用新疆棉」

新疆棉花年產595萬噸遭抵制　中儲糧集團：自己都不夠用

H＆M遭大陸電商全面封殺　450家分店從地圖上消失了

特斯拉車內鏡頭會拍你開車、回傳影片　消費者報告：恐侵犯隱私

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

防毒品再犯！高雄2地檢署建立防制聯繫平台　建立戒癮治療標準

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

44歲米倉涼子近照狀態驚人！　頂「防腐劑顏值」帶貨FENDI法棍包

黃金雞湯甘甜、有層次！隱身台北巷弄拉麵店　嫩雞叉燒飯一吃上癮

補教師返台4個月驗出陽性成「國內最久確診個案」　擴大匡列接觸者

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房：月經來！他翻垃圾驚覺被騙

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

H＆M遭大陸電商全面封殺　還從地圖上消失了

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

千古第一后死了200年還被「啪啪」

H&M拒買新疆棉被抵制　NIKE等品牌也被挖出

抵制H＆M還不夠！愛迪達上熱搜第一

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

準新娘遭撞殺滿地碎肉！水泥車0減速釀2死2傷

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

H&M拒用新疆棉　央視：吃中國飯砸中國鍋

MUJI求生慾旺盛！　中國官網明顯標註使用新疆棉

更多熱門

相關新聞

6萬假鈔買2哀鳳　不交贓款18歲情侶遭羈押

6萬假鈔買2哀鳳　不交贓款18歲情侶遭羈押

新北市一對18歲情侶檔缺錢花用，竟異想天開以6萬元佯稱要購買iPhone 12、iPhone 12 pro max各1支，並約在新莊區面交，情侶檢查完手機沒有缺損後，將一疊千元鈔遞給賣家隨即跳上機車離去，賣家清點發現拿到的竟是假鈔，警方獲報後以車追人，8小時後在板橋區逮捕情侶檔，但手機早已被2人變賣，由於2人不願配合交出贓款，最後被法院裁定羈押。

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

玩鬼屋密室逃脫！2對情侶嚇到「互換女友」

男帶女友吃火鍋　她一開Google評論傻了：渣

男帶女友吃火鍋　她一開Google評論傻了：渣

女友失業求包養！上進男搖頭遭1要求回擊

女友失業求包養！上進男搖頭遭1要求回擊

冷戰絕不會先低頭的3個星座！

冷戰絕不會先低頭的3個星座！

關鍵字：

鬼屋河南商丘情侶

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面