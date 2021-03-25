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最後一艘蒼龍級！「鬪龍號」服役　裝備鋰電池匿蹤、續航大升級

▲▼日本最後一艘蒼龍級潛艦「鬪龍號」服役，12艘蒼龍級全數到齊。（圖／取自防衛省 海上自衛隊twitter）

▲日本最後一艘蒼龍級潛艦「鬪龍號」服役，12艘蒼龍級全數到齊。（圖／取自防衛省 海上自衛隊twitter，下同）

記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊最後一艘「蒼龍級」潛艦「鬪龍號」（とうりゅう Toryu）24日在川崎重工的神戶工廠，舉行交付服役儀式，「鬪龍號」的命名由來，取自兵庫縣的「鬪龍灘」，這也代表日本的12艘蒼龍級潛艦，全數服役，未來將會以橫須賀為駐地。

綜合日媒報導，「鬪龍號」裝備與第11艘蒼龍級潛艦「凰龍號」一樣，都是以鋰電池取代鉛酸電池，可以延長在水下潛航的時間，而且可以降低噪音、增加匿蹤性，航電與武器系統自動化程度也提高，有助於聲納搜索能力提升。

▲▼日本最後一艘蒼龍級潛艦「鬪龍號」服役，12艘蒼龍級全數到齊。（圖／取自防衛省 海上自衛隊twitter）

武裝方面，搭載6組魚雷發射管，最多可裝載21枚自製的89型魚雷，並可以掛載魚叉飛彈。

「鬪龍號」船身長84公尺，最大寬度為9.1公尺，高10.3公尺，標準排水量約為2950噸。水下速度約為20節（約37.0 km / h）。

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