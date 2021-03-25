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花木蘭其實不姓「花」！真實姓氏曝光...竟跟朱元璋有關

▲▼花木蘭代父從軍的故事廣為人知，但卻很少有人知道他真實的姓氏為何。（圖／翻攝自百度百科）

▲花木蘭代父從軍的故事廣為人知，但卻很少有人知道她真實的姓氏為何。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

花木蘭是中國北朝民歌《木蘭辭》中描述的一位代父從軍的的傳奇女性人物，根據詩中的描述，木蘭女扮男裝，代替被徵召的父親從軍，服役後又拒絕封官而要求回家團圓，直到木蘭在家重新打扮之後，她的戰友才發現她真實女性身份。不過歷史上究竟有沒有這個人一直也都是學界爭論不休的問題，甚至連她的「姓氏」都暗藏了很大的玄機。

根據《每日頭條》報導，花木蘭出生於武漢市黃陂區姚家集鎮的大城潭村，在過去這裡被稱為木蘭縣，直到唐武德三年的時候才被改為黃陂。相傳在北魏時期，當時的北方遊牧民族「柔然」經常南下侵擾，因此國家就規定每家必須出一名男子上戰場，保衛國家，但礙於木蘭的父親年事已高且體弱多病，家中的弟弟年齡又還很小，於是花木蘭就決定代父從軍。

▲▼當時花木蘭代父從軍，一直到戰爭結束才被人知道她真實的身份。（圖／翻攝自維基百科）

▲當時花木蘭女扮男裝代父從軍，一直到戰爭結束才被人知道她真實的身份。（圖／翻攝自維基百科）

在打仗的過程中，花木蘭女扮男裝隱藏身份，時時刻刻都與其他男人在一起，直到最後凱旋回家時才被人們發現了她是女兒身，不過皇帝也因她戰功卓著而赦免她的欺君之罪，同時也希望她繼續為朝廷效力，但遭到花木蘭以照顧年邁父親為由而拒絕。

不過，中國古代雖有不少關於花木蘭的詩詞歌賦，但畢竟只是文人墨客的作品，而且在古代相關正史中，也找不到有關花木蘭的記載，那麼，真有花木蘭其人嗎？還是花木蘭是文人墨客杜撰出來的？

根據專家考察後發現，在清同治年間，湖北黃陂有個縣誌上曾記載，「唐貞觀年間，山北雙龍鎮千戶長朱異得一女，十八歲女扮男裝，代父從軍，英勇征戰十二載，封為將軍，她不受朝祿，回歸故里，終年九十，葬於木蘭山北。」這正是我們所熟悉的花木蘭替父從軍的故事，但是黃陂縣誌的記載中，木蘭卻不姓花，而是姓朱。如此看來，木蘭在歷史上應該真有其人，只是應該姓「朱」。

而為什麼「朱木蘭」又變成花木蘭呢？據了解，明朝有位大詩人，也是一位抗倭英雄徐青藤，當時跟他一起抗倭中有一名女子叫瓦氏，這位女子在一次戰鬥中犧牲了，徐青藤為了紀念她，便依據《木蘭詩》寫了一個雜劇，由於《木蘭辭》中並無木蘭的姓氏記載，就算他知道在黃陂縣誌的記載中木蘭姓朱也不能用，因為礙於明代時「朱」屬於國姓，所以他就以花為姓，創造了一個新角色「花木蘭」，從此木蘭姓花。

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