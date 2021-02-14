蘇巧慧過年推5大千萬票房國片　金馬電影行銷推手親自深度解析

▲民進黨立委蘇巧慧推薦5部賣座國片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

受疫情影響，許多好萊塢大片檔期延宕，意外的讓國片獨霸去年的台灣電影市場，票房創下超過7億佳績。民進黨立委蘇巧慧特別邀請「金馬獎電影行銷推手」——牽猴子整合行銷總監王師，一起在農曆年期間，分析去年票房成績前五名的台灣電影。

蘇巧慧首先揭曉去年國片最賣座的前五名，依序是第一名《孤味》(票房1.9億元)、第二名的《刻在你心底的名字》（票房1.2億元）、第三名的《可不可以，你也剛好喜歡我》（票房7900萬）、第四名的《馗降：粽邪2》（7200萬票房）以及《女鬼橋》位居第五名，也有5800萬票房成績。

蘇巧慧表示，從這份排名可以看出，國片的優異成績，來自長年累積好的題材劇本，同時具備足夠商業化、類型化的拍攝模式，才能成功吸引觀眾走進戲院。她也舉台灣的鬼片類型為例，近年來台灣的鬼片題材都有優異票房成績，去年度前五名便有兩部為鬼片。

王師則指出，電影市場存在剛性需求，觀眾會一直想看特定類型的電影，如愛情片與鬼片。而台灣自從2015年《紅衣小女孩》在市場上異軍突起後，許多劇本結合台灣本地的鄉野傳說、民間信仰，或校園鬼故事，讓已經類型化的鬼片題材在台灣衍生出不一樣的在地元素，也成功以「越在地越國際」的策略，走出屬於台灣的驚悚電影路線。

他說，相較於鬼片類型，去年台灣所拍攝的愛情文藝電影也有亮眼表現，《可不可以，你也剛好喜歡我》拿下近8000萬票房；《刻在你心底的名字》結合同志議題，打破導演李安的《斷背山》，成為台灣影史上最賣座的同志電影。

蘇巧慧表示，不論是《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》刻劃的同志議題，或是《無聲》以聾人學校性侵事件探討校園性霸凌議題，都可以看出台灣的電影創作者對公共議題有著墨甚深，同時展現長年蓄積的創作能量。

至於去年國片票房冠軍《孤味》，創下1.9億票房，讓從影68年的「國民阿嬤」陳淑芳勇奪第57屆金馬獎最佳女主角。王師認為，《孤味》雖然是小品題材，但電影中對於情感層面及人性的處理非常打動觀眾。

他強調，當初製作團隊邀請他與資深影評人陳儒修一同觀影，陳儒修看完竟哭到崩潰，這代表劇本對角色性格的呈現、故事鋪陳都十分到位，小品電影不輸國際強檔大片。

王師補充表示，過年期間許多春節強檔國片將陸續推出，包括愛情片《跟你老婆去旅行》、《我沒談的那場戀愛》，黑道類型片《角頭外傳 浪流連》，以及驚悚推理片《緝魂》、《複身犯》等。

他認為，台灣電影類型越來越多元，不只可以滿足商業票房需求，更可以兼顧多元議題與深度，鼓勵觀眾可以多進戲院支持國片，帶動台灣電影產業發展。