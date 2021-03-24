公布「口交惡徒」姓名...貼文被刪！小商人怒了：2件事我跪不下去

▲小商人前文遭刪除後，再度發文。圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者林昱萱／綜合報導

南投縣去年傳出有警察之子性侵女同學長達2年，但由於雙方未成年，縣府多次要求多個網路平台刪文。網紅「小商人」日前在臉書公布少年姓名，還標記南投縣警察局喊話「6萬而已，來！」不過，該貼文不久後即遭到檢舉後消失。對此，「小商人」怒喊：「我有兩個事情無法跪下去，一是正義，二是林北不願意」。

小商人23日前貼文指出，「這個世上除了錢，沒有人可以要我刪文。我想測試一下我說的到底是不是真的，所以我在睡前留一句。」隨後，還在文末點出少年全名，而該文一PO出，隨即引發廣大網友回響，紛紛到該貼文底下留言讚聲，但小商人24日中午表示，自己睡一覺醒來，發現貼文已經被檢舉到刪除了。

▲小商人怒曝涉嫌性侵者姓名，但貼文遭到檢舉刪除（圖／翻攝「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」臉書）

對此，小商人氣憤表示，「有時候不來搞我，我會覺得無趣，就自己旁邊玩沙去。但是既然要玩，也不一定只在南投，我們片（遍）地開花開給你看。」而他也提到，「我主張惡法非法，這個網路世代的年輕人，沒人懂他們為什麼要改名吃鮭魚，所有人都覺得年輕人應該服從，盡義務，守秩序，按照規定來生活，才是合格的公民，政府都不會錯，法律也不會錯，規定就是規定，真的是如此嗎？」

小商人表示，知道自己違反兒少法，也願意承擔違反的處罰，但他也聲明，「如果南投縣政府只是用國家機器讓網友臣服於法律之下，高壓勢力不讓你有抵抗的機會，要你學習卑躬屈膝臣服統治，網友就讓你看見什麼是野蠻的驕傲。」