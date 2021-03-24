他好奇點開「16秒色情不雅片」...女主角竟是親妹妹！

▲手游,手機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

印尼一名化名SW的男子日前在社群網站收到一段長達16秒的性愛影片，怎知定睛一看才發現，片中女主角竟是自己的親妹妹，待他向妹妹確認後才發現，原來該段影片是妹妹的前男友偷拍下的不雅影片，因此隨即報警，而嫌犯也馬上遭到逮捕。

根據《中國報》引述印尼當地媒體報導，SW（化名）日前使用手機在瀏覽社交網站時，突然收到一段16秒的不雅影片，然而當他打開一看後卻發現，影片中的女主角竟然長得與自己的親妹妹YW（化名）十分相像，不僅如此，影片中還有另外一名男性。

SW隨即向妹妹確認，而YW雖震驚不已，但也坦承影片中的人的確是自己，並在哥哥的協助下向警方報案。經警方調查，相關影片是由妹妹YW的前男友ANN（化名）所拍攝的，YW與ANN自2018年9月起交往，期間曾拍攝了許多影片與照片，怎知分手後，ANN竟然將這些照片與影片上傳至網路上，甚至還發送給女方的多名親朋好友。

警方表示，嫌犯不但藉此威脅女方，還多次向她借錢，至今從未還錢過。目前ANN已經遭到警方拘留，且有多項證據都被警察掌握。該案雖然仍在調查階段，但不久後將會移交檢方。根據相關法律，嫌犯恐將面臨6年的有期徒刑。

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