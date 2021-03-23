美議員挺台！要求將台灣列「北約＋」成員　享日韓澳同等軍售待遇

▲美議員裴利提法案要求美國行政部門將台灣視為「北約＋」成員。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國賓州共和黨議員裴利（Scott Perry）日前提出法案，要求美國行政部門將台灣視為「北約＋」（NATO Plus）成員，在軍售上享有和其他國家相同的待遇，加強台美國防合作。

根據《美國之音》報導，美國聯邦眾議院外交委員會成員裴利19日提出名為《台灣加法案》（Taiwan PLUS Act）的法案，要求美國行政部門將台灣視為「北約＋」的成員，和日本、澳洲、南韓、以色列及紐西蘭在軍售及所有其他權利、特權及責任上享有相同待遇。

法案中還提到，包括2020年的《台灣保證法》和2021年《國防授權法》都有相關條文要求美國提供台灣足夠防衛能力，尤其國防安全合作局的數據顯示，台灣在2020年是美國最大的對外軍售對象，且自1950到2020年的數據也指出，台灣是美國第3大對外軍售對象，與日本排名相同。

法案因此規定，台灣應該被認為是一個「北約＋」的國家社區成員，並且在法案生效後的5年期間，台灣應該在相關法律的規定上「被視同有如一個國家」，以便於法條的適用和執行。

裴利在聽證會中強調，此舉是為了提高對中國的軍事威懾力，也是給予台灣外交地位，美國應該對中國採取更強硬的態度，因為「台灣才是真正的中國」。

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