宜蘭冬山拉車門怪客！　戴頭套手套把社區所有車「檢查」一遍

▲宜蘭冬山出現深夜拉車門怪客，他戴頭套手套將社區車門都拉了一遍。（圖／翻攝《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山出現拉車門怪客，20日凌晨一名騎腳踏車、戴頭套、手套男子，出現冬山順安地區，將義成路一社區的車子車門都拉了一遍，研判要竊取車內物品。目前警方已進行調查，網友則議論紛紛，「熟門熟路的，偷竊慣犯。」

張姓網友PO文，冬山順安附近又出現拉車門怪客了，請附近的住戶多加注意，昨夜（20日）2點40左右先騎腳踏車在附近徘徊，見四下無人便戴上手套把整個社區都車門都拉了一遍。

網友說：「熟門熟路的，偷竊慣犯」、「腳踏車可能也是偷的...」、「怕留下指紋吧」、「車門一定要鎖」。有人笑稱：這看起來是業務能力極強極熟手的慣竊，準備充份且很從容的幫每位車主檢查車門是否記得上鎖，再用自己的方式給予每位粗心的車主一個難忘的經驗，相信經過他的巧手檢查，忘記上鎖車門的車主，短期內應該不會再忘記了。

羅東分局順安派出所所長郭成龍留言說：「有關您關心之義成路三段36巷，巷內遭不明人士無故拉動車門一案，本所已積極處理，並由附近居民提供相關影像予警方追查中，於此提醒民眾離車後務必關閉車門，並隨身將重要物品帶離車內，勿以宵小可趁之機。」

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