空拍秘境「台北大峽谷」美炸！鏡頭再拉真相曝　萬人笑瘋：機車

▲秘境「台北大峽谷」真面目讓萬人笑瘋。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國大峽谷（Grand Canyon）的景觀相當雄偉，沒想到台灣居然也有「台北大峽谷」！一位網友在臉書《路上觀察學院》貼出一小段影片，記錄下台北景點「台北大峽谷」美景，一整片岩石峭壁很是壯觀，還hashtag「#秘境」、「#網紅打卡點」。結果鏡頭一拉遠，其他人秒笑噴，「好想去」、「運鏡1000000分。」

這位男網友貼出一段5秒的影片，文中有模有樣地下了許多hashtag，包括「#台北景點」、「#秘境」、「#網紅打卡點」、「#台灣之美」、「#台灣美景」、「#網美景點」、「#我愛台灣」、「#taiwanviews」、「#taiwantravel」、「#taiwan」、「#出去走走」、「#ilovetaiwan」。

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仔細看看影片，只見前2秒似乎是空拍畫面，從空中俯瞰，底下一片翠綠森林盡收眼底，兩邊則是整排的岩石峭壁，乍看之下真的頗有秘境的感覺，跟美國的大峽谷也有幾分相似。沒想到接下來鏡頭再度拉遠，才發現這一片根本不是什麼大峽谷，而是破掉的機車坐墊「裡面發霉的黃色海綿」。

▲▼想～不到吧 XD！（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文吸引1萬多人按讚，網友紛紛笑噴，「只要有心，到處都有大峽谷」、「這運鏡騙到我了」、「我以為是真的，害我還在想在哪邊」、「哈哈，我家巷口也有台北大峽谷」、「出發了，說走就走」、「剛還想說有新景點了」、「網美們都已經準備要出發了」、「還以為有新景點可衝一波了」、「好像有成群牛馬羊奔跑兒～」

►點我看「台北大峽谷」完整記錄