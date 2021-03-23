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準新娘遭撞殺「滿地碎肉」！水泥車0減速釀2死2傷　慘烈現場曝

▲▼準新娘慘遭輾殺。（圖／記者鄭思楠攝）

▲準新娘慘遭輾殺。（圖／翻攝自黑龍江日報）

記者鄭思楠／綜合報導

哈爾濱市21日20時30分左右發生一起驚悚交通事故！當地一高架橋上突發生追尾事故，車上人員下車查看協商時，一輛水泥車竟從後方高速駛來，沒來得及剎車，直接將4人撞殺，造成2死2傷的悲劇。據悉，其中一名死者是一名馬上要結婚的準新娘。

據《黑龍江日報》報導，途經現場的王姓路人透露，當時橋上發生事故，車上人員下車查看協商時，一輛水泥車因車速快沒有剎住車，將橋上2人撞到橋下，此時橋下有一名死者，其他傷者已被急救車送往醫院。現場圖片顯示，事故發生地一大灘血跡和碎肉，相當恐怖。

事故發生後，幾名駕駛員站在傷者附近，幫忙引導過往車輛注意避讓，避免再次發生事故。隨後，交警和急救人員趕到現場搶救和勘察現場。

▲▼準新娘慘遭輾殺。（圖／記者鄭思楠攝）

▲事故現場。（圖／翻攝自黑龍江日報）

在一段現場救援影片可以看到，急救人員正在搶救傷者，將其中一名傷者抬到擔架上，地上還躺著一人，現場一名女士對急救人員哭喊著說，「救救她吧！她還有兩個月結婚。」

香坊省醫院透露，當時急救車送來3名患者，其中1名男性患者因傷勢過重送來時已經沒有生命體徵，另外兩人受傷正在接受檢查。

目前，事故具體原因還有待交警部門進一步調查。

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