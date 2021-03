【英語多益通】全台霧霾警戒，空汙的英文怎麼說？

▲ 台北市霧霾嚴重,101大樓消失了。(圖/記者屠惠剛攝)

文/徐碧霞Valerie

相信最近大家一早出門上班上學時,就會看到整個城市似乎籠罩在一層霧中,然而這卻不是我們在山林中所看到的霧氣(fog),而是空氣品質不佳的霧霾 (smog),英文的霧霾是由smoke + fog兩個字組合而成。而近期在台灣除了空汙外,缺水的議題更讓民眾有感。因此讓我們也來看看和這幾個環境相關議題的英文單字。

霧霾smog與空氣汙染air pollution

春天常是空汙嚴重的時節之一,北京空氣品質也不佳是眾所週知,而最近加上沙塵暴(sandstorm/ dust storm)使得北京天空整個如橘黃色,白天能見度低到行駛的汽車都需開啟大燈。霧霾除了smog之外,也可用 haze (n)「霾;煙」,它常常使得能見度降低,因此hazy (adj)常來形容「模糊不清」。

The recent sandstorms have turned the sky into orange haze .

(最近的沙塵暴讓天空變成橘色的霧霾。)

「能見度」visibility是個多益常見的單字,常見於氣象預告、機場飛機廣播,甚至我們可以用來指一件事務或一個國家的「能見度」。

TWH Airlines decided to cancel Flight 355 to Tokyo due to heavy rain and low visibility .

(由於大雨和低能見度,TWH航空決定取消355航班)

「vis-」是一個重要的字根,意思為look、see,有許多多益的高頻單字皆有這個字根,譬如invisible (adj)「看不見的;隱形的」,revise (v)「修訂,修正」,「re-」是again,所以「再看一次」就是要再次修改。另外還有vision (n)「視力」、supervise (v)「監督」,所以在工作上,在上面監督你的人就是你的主管 supervisor (n)。

Please submit the revised contract by the deadline.

(請在截止日期前提交修正後的合約。)

All of the hands-on activities during the workshop will be supervised by our instructors.

(工作坊期間的所有實作活動都會由我們的老師監督指導。)

空汙air pollution裡的「汙染」pollute (v)、pollution (n)、pollutant (n)大家都很熟悉,另一個重要的同義詞為contaminate (v)「汙染」,名詞有兩個,一個是contamination (n)「汙染」、contaminant (n)「汙染物/原」。

The factory dumped its toxic waste into the nearby river and contaminated the water.

(工廠將有毒的廢棄物倒入附近的河流進而汙染河水。)

除了「有毒的」toxic外,也可以用hazardous (adj)「危險的」、「危險的物質/粒子」hazardous substance/ particle像PM 2.5(Particulate Matter 2.5)。

The government issued a severe air pollution warning last week and advised people to stay indoors.

(政府剛發布嚴重空汙警告,並建議民眾待在戶內。)

在此「發布警告」則可以用issue a warning,如發布颱風警報 issue a typhoon warning。

乾旱drought和水庫reservoir

說到颱風,去年整年颱風幾乎沒有進入台灣,而今年降雨量也持續不足,用水的供應吃緊,尤其是中南部缺水狀況更嚴重,知名景點日月潭中水位降低使得九蛙完全露出水面,民眾也開始擔憂如果再不下雨,限水的惡夢可能會發生。

首先,降雨量最簡單的說法就是rainfall,另外有個比較難但也重要的詞是 precipitation。

A lack of precipitation might lead to water restrictions.

(缺乏降雨可能會導致限水。)

台灣除了北部外,水庫的水位也相當地低,這是五六十年來最嚴重的乾旱(drought),政府也開始提醒民眾節約用水,以備之後有可能面臨的用水短缺和限水。水庫可以用reservoir,而水庫的「容量」會用一個高頻而重要的單詞 capacity (n)。

Taiwan’s reservoirs are at a dangerously low level.

(台灣水庫的水位低得危險。)

The maximum capacity of our elevator is fifteen people.

(我們電梯最多可以容納15人。)

「節約,節省」我們可以用conserve (v),這個詞可以用在conserve water/electricity,我們也可以用在「保護、保存」我們的自然環境conserve natural environment,名詞為conservation。

Residents are advised to conserve water and brace for water shortages。

(建議民眾節約用水,並為可能的缺水做好準備。)

有人或許會想到另一個動詞 preserve (v)也是「保留、保存」的意思,和conserve有差別嗎?差別在哪?其實在某些時候可以當作類似的同義詞,然而這兩個字最重要的區別是:conserve是希望能善用、不要浪費掉的「節約;保護」,而preserve (v)基本上是希望不要破壞現狀,保留目前的狀況的「保護、保存」。

The buildings in the historical district are well preserved .

(歷史區的建築被妥善的保存。)

最後,台灣即將進入雨季,希望今年梅雨能帶來足夠的水量,解除缺水的問題,不會重現2015年台灣的缺水危機。

【多益模擬試題】

1. The photocopier we are currently using doesn’t have the ______ to handle the amount of printing we have daily.

(A) cartridge

(B) capacity

(C) cable

(D) correspondence

2. Our organization is committed to ______ the cultural heritage of indigenous people.

(A) have preserved

(B) preserve

(C) have been preserved

(D) preserving

解析:

1. 正解為(B)。本題為單字題,要選擇適合空格並符合句意的單字,本題句意為「我們目前使用的影印機沒有______來處理我們每天影印量。」因此最適合的答案是(B)「能力,生產力」,(A)卡匣;(C)纜線,電線;(D)書信。

2. 正解為(D)。本題為動詞形式的文法題,commit to (v)致力於,後面需要接動名詞的形式,因此(D)是正確答案。題意為「我們的組織致力於保存原住民的文化遺產。」

