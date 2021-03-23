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【英語多益通】全台霧霾警戒，空汙的英文怎麼說？

▲▼台北市霧霾嚴重 空氣品質差 101消失了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 台北市霧霾嚴重，101大樓消失了。（圖／記者屠惠剛攝）

文／徐碧霞Valerie

相信最近大家一早出門上班上學時，就會看到整個城市似乎籠罩在一層霧中，然而這卻不是我們在山林中所看到的霧氣（fog），而是空氣品質不佳的霧霾 （smog），英文的霧霾是由smoke + fog兩個字組合而成。而近期在台灣除了空汙外，缺水的議題更讓民眾有感。因此讓我們也來看看和這幾個環境相關議題的英文單字

霧霾smog與空氣汙染air pollution

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春天常是空汙嚴重的時節之一，北京空氣品質也不佳是眾所週知，而最近加上沙塵暴（sandstorm/ dust storm）使得北京天空整個如橘黃色，白天能見度低到行駛的汽車都需開啟大燈。霧霾除了smog之外，也可用 haze (n)「霾；煙」，它常常使得能見度降低，因此hazy (adj)常來形容「模糊不清」。

The recent sandstorms have turned the sky into orange haze.
（最近的沙塵暴讓天空變成橘色的霧霾。）

「能見度」visibility是個多益常見的單字，常見於氣象預告、機場飛機廣播，甚至我們可以用來指一件事務或一個國家的「能見度」。

TWH Airlines decided to cancel Flight 355 to Tokyo due to heavy rain and low visibility.
（由於大雨和低能見度，TWH航空決定取消355航班）

「vis-」是一個重要的字根，意思為look、see，有許多多益的高頻單字皆有這個字根，譬如invisible (adj)「看不見的；隱形的」，revise (v)「修訂，修正」，「re-」是again，所以「再看一次」就是要再次修改。另外還有vision (n)「視力」、supervise (v)「監督」，所以在工作上，在上面監督你的人就是你的主管 supervisor (n)。

Please submit the revised contract by the deadline.
（請在截止日期前提交修正後的合約。）

All of the hands-on activities during the workshop will be supervised by our instructors.
（工作坊期間的所有實作活動都會由我們的老師監督指導。）

空汙air pollution裡的「汙染」pollute (v)、pollution (n)、pollutant (n)大家都很熟悉，另一個重要的同義詞為contaminate (v)「汙染」，名詞有兩個，一個是contamination (n)「汙染」、contaminant (n)「汙染物／原」。

The factory dumped its toxic waste into the nearby river and contaminated the water.
（工廠將有毒的廢棄物倒入附近的河流進而汙染河水。）

除了「有毒的」toxic外，也可以用hazardous (adj)「危險的」、「危險的物質／粒子」hazardous substance/ particle像PM 2.5（Particulate Matter 2.5）。

The government issued a severe air pollution warning last week and advised people to stay indoors.
（政府剛發布嚴重空汙警告，並建議民眾待在戶內。）

在此「發布警告」則可以用issue a warning，如發布颱風警報 issue a typhoon warning。

乾旱drought和水庫reservoir

說到颱風，去年整年颱風幾乎沒有進入台灣，而今年降雨量也持續不足，用水的供應吃緊，尤其是中南部缺水狀況更嚴重，知名景點日月潭中水位降低使得九蛙完全露出水面，民眾也開始擔憂如果再不下雨，限水的惡夢可能會發生。

首先，降雨量最簡單的說法就是rainfall，另外有個比較難但也重要的詞是 precipitation。

A lack of precipitation might lead to water restrictions.
（缺乏降雨可能會導致限水。）

台灣除了北部外，水庫的水位也相當地低，這是五六十年來最嚴重的乾旱（drought），政府也開始提醒民眾節約用水，以備之後有可能面臨的用水短缺和限水。水庫可以用reservoir，而水庫的「容量」會用一個高頻而重要的單詞 capacity (n)。

Taiwan’s reservoirs are at a dangerously low level.
（台灣水庫的水位低得危險。）

The maximum capacity of our elevator is fifteen people.
（我們電梯最多可以容納15人。）

「節約，節省」我們可以用conserve (v)，這個詞可以用在conserve water/electricity，我們也可以用在「保護、保存」我們的自然環境conserve natural environment，名詞為conservation。

Residents are advised to conserve water and brace for water shortages。
（建議民眾節約用水，並為可能的缺水做好準備。）

有人或許會想到另一個動詞 preserve (v)也是「保留、保存」的意思，和conserve有差別嗎？差別在哪？其實在某些時候可以當作類似的同義詞，然而這兩個字最重要的區別是：conserve是希望能善用、不要浪費掉的「節約；保護」，而preserve (v)基本上是希望不要破壞現狀，保留目前的狀況的「保護、保存」。

The buildings in the historical district are well preserved.
（歷史區的建築被妥善的保存。）

最後，台灣即將進入雨季，希望今年梅雨能帶來足夠的水量，解除缺水的問題，不會重現2015年台灣的缺水危機。

【多益模擬試題】

1. The photocopier we are currently using doesn’t have the ______ to handle the amount of printing we have daily.
(A) cartridge
(B) capacity
(C) cable
(D) correspondence

2. Our organization is committed to ______ the cultural heritage of indigenous people.
(A) have preserved
(B) preserve
(C) have been preserved
(D) preserving

解析：

1. 正解為(B)。本題為單字題，要選擇適合空格並符合句意的單字，本題句意為「我們目前使用的影印機沒有______來處理我們每天影印量。」因此最適合的答案是(B)「能力，生產力」，(A)卡匣；(C)纜線，電線；(D)書信。

2. 正解為(D)。本題為動詞形式的文法題，commit to (v)致力於，後面需要接動名詞的形式，因此(D)是正確答案。題意為「我們的組織致力於保存原住民的文化遺產。」

延伸閱讀》愛地球也可以學英文！從這兩大環保行動做起

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關鍵字：

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