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沒在管缺水！台南大學生「慶生砸水球」玩嗨了　嗆網友：就想玩啊

▲▼限水時期仍玩水球慶生。（圖／翻攝自Dcard）

▲限水時期仍玩水球慶生。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

由於台灣目前面臨缺水危機，教育部3月已下令各校進入第一階段限水（黃燈），部分縣市更是進入了第二階段（橙燈），游泳池等設施需減少供水20%。在水源如此珍貴的情況下，竟然還有學生在校園玩起水球大戰，旁人看不下去PO文怒轟「你們不知道台灣已經在限水了嗎？水還狂開不關當在洗澡？」

一名網友在Dcard貼出一段影片，地點位在台南某科大，多名學生在校園操場內慶生，但仔細一看地面卻有一大灘積水，還有2名男學生合力提著紅色水桶，裡面裝滿水球要砸壽星，一夥人玩得不可開交，似乎忘記現在正處於限水時期，一場慶生會下來不知道浪費了多少水。

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▲▼限水時期仍玩水球慶生。（圖／翻攝自Dcard）

▲當事人任性地說「我就想玩啊」。（圖／翻攝自Dcard）

結果貼文一出就釣出整群當事人在底下嗆聲，「我就想玩啊，不然你來跟我收錢啊」、「你有膽你剛剛就來說了啦」、「阿不是很厲害，叫自來水公司來找我們收錢」、「我玩水是讓你今天沒辦法洗澡嗎」、「不然要我們去辦一個祈雨祭嗎？」

該校學生紛紛留言，「我也有看到！超傻眼的」、「啊現在在限水還玩得那麼爽，啊沒水才來哭？」、「現在真的不是要不要錢的問題了，是在限水了」、「都限水了還不懂得節約，被罵了還不知檢討」、「啊妳們玩水有跟學校申請嗎？簽呈過了沒？」

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