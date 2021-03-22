2飛官才剛結婚！今戰術訓練「擦撞墜海」跳傘逃生　海空勤急搜救

記者楊漢聲、陳韻如／屏東報導

台東4架F5-E戰機22日下午2時30分從空軍志航基地起飛，在屏東外海執行戰術訓練，不料，下午3時06分時其中2架戰機卻於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處發生擦撞墜海，機上各1名飛行員跳傘求生。目前2名飛官身分曝光，為28歲的上尉潘穎諄及中尉羅尚樺，而據了解，2名飛官才剛新婚不久，其中一人才剛登記不到一個月，不料卻發生墜機意外，目前生死未卜，正積極搜救當中。

▲國軍F-5E戰鬥機屏東墜海！兩飛官羅尚樺中尉(左)、潘穎諄上尉(右)。（圖／翻攝當事人臉書）

F-5E戰機22日發生擦撞墜海意外，機上2名飛官身分分別為，潘穎諄上尉，駕駛機號為5286，空官104年班畢業，年約28歲；羅尚樺中尉，駕駛機號為5287，空官106年班畢業，年約26歲。

▲▼2飛官都才剛新婚不久，目前生死未卜，海空勤搜救中（潘穎諄上尉(上)、羅尚樺中尉(下)）。（圖／翻攝臉書）

據了解，2名飛官都才剛新婚不久，潘穎諄上尉2020年10月間才剛辦完婚宴，而羅尚樺中尉5日才剛登記，不料卻發生墜機意外生死未卜，目前海巡署已派遣台東海巡隊台東隊10057艇、台東隊10068艇、台東隊3568艇、恆春枋寮駐地3589艇、恆春隊3576艇、高雄隊線上10027艇，共6艇出動搜救中。

▲飛官羅尚樺3月才剛與妻子登記。（圖／翻攝自當事人IG）