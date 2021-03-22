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市場職人曾被當「販夫走卒」　觀眾寫信：謝謝讓這工作有尊嚴！

▲▼公視《我又在市場待了一整天》，李明璁擔任主持人。（圖／公視提供）

▲公視《我又在市場待了一整天》，李明璁擔任主持人。（圖／公視提供）

記者林育綾／台北報導

公視市場紀實節目《我在市場待了一整天》獲金鐘獎3項大獎肯定，如今推出第二季《我又在市場待了一整天》，主持人暨社會學家李明璁提到，先前收到觀眾寫信表示，跟過世的父親都是在市場工作，很感謝「從來沒有一個節目讓他們的工作，看起來這麼有尊嚴，扮演這麼重要的角色」，他也深獲感動，強調新的一季有更多體驗，更多向市場職人學習的部分。

《我又在市場待了一整天》將於3月25日推出第二季，首集主題紀錄基隆「仁愛市場」與「崁仔頂」共生共息的24小時，日前也在當地舉行首映。節目延續第一季特色，運用大量主觀鏡頭，帶觀眾身歷其境，以動態縮時呈現各市場的美。製作團隊此次在聲音收音、呈現上更用心，更特別以MV方式，集結各市場裡代表性聲音與畫面，串成一首屬於該市場的主題音樂旋律。

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▲▼公視《我又在市場待了一整天》，李明璁擔任主持人。（圖／公視提供）

▲公視《我又在市場待了一整天》凸顯市場職人的重要性。（圖／公視提供）

李明璁以社會學家的觀察角度，跳脫一般美食行腳節目框架，帶出對市場人事物的觀察，第二季也加入更多體驗、向市場職人學習的部分。像是他很多時候代替觀眾來問話，不跟職人搶話，還首度體驗「挽面」，也承認「一開始心裡真的很緊張」。

▲▼公視《我又在市場待了一整天》，李明璁擔任主持人。（圖／公視提供）

▲李明璁在首集體驗「挽面」。（圖／公視提供）

而從前在市場工作，總是被視為社會階層較低，甚至被稱為販夫走卒；李明璁也說，第一季曾經收到觀眾來信，對方提到自己跟過世的爸爸都在市場工作，父親生前很愛看他們節目，不斷表達感謝「從來沒有一個電視節目讓他們的工作，看起來這麼有尊嚴，扮演這麼重要的角色」。他也很高興，如今有一個節目「能讓市場職人的子女感到驕傲」。

▲▼公視《我又在市場待了一整天》，李明璁擔任主持人。（圖／公視提供）

▲《我又在市場待了一整天》將於3/25起播出。（圖／公視提供）

而之所以能拍到市場職人們個個發光、自然互動的模樣，也是製作團隊耗費大量時間深入拍攝，融入到在那片刻「成為市場的一部分」。李明璁也分享，台灣人的性格謙虛，市場裡的人們從一開始說「不要拍我啦，你去拍別人！」，到後來說「你們還沒拍夠喔？」直到能夠自然的開玩笑、互動，都是團隊以大量時間換來的默契。

製作人劉志雄更透露，拍完市場後，「下一次想拍工廠」。《我又在市場待了一整天》共8集，3月25日起，每周四晚間9點公視頻道播出。

▲▼公視《我又在市場待了一整天》。（圖／基隆市政府提供）

▲公視《我又在市場待了一整天》日前在基隆舉辦首映會，基隆市長林右昌、市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、公視總經理徐秋華、節目製作人劉志雄、主持人李明璁等出席。（圖／基隆市政府提供）

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