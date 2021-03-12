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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／30cm的實力！開箱WTO入會議定書　台灣「厚度」比肩大國

記者曾俊豪／台北報導

公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」將於3月16日晚間10時至11時首播，《ETotday新聞雲》搶先曝光紀錄片內容。這是台灣媒體首度進入WTO拍攝，超強的「開箱影片」除了曝光當年談判的「W」會議室，一本6000多頁，厚達30公分的議定書也紀錄台灣在WTO的奮鬥路。

1971年10月25日，第26屆聯合國大會會議表決通過「聯合國2758號決議案」，對兩岸政府國際地位、外交關係產生重大變化。隨著我方退出聯合國，1979年台美的斷交，更讓1980年代的台灣，在世界政治舞台徹底失去發言權，轉向發展經濟掌握話語權。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

▲▼公視紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

節目中提到，「made in Taiwan」的代工產品得已讓世界繼續認識台灣，也成功讓台灣從美國市場賺取大把外匯，但伴隨經濟成長而來的，是跟美國的貿易摩擦，要求台灣也必須開放市場，進口美國的肉類、水果、工具機，一波波的談判殺得台灣政府措手不及。

於是，台灣在1990年1月1日依據GATT第33條規定，以在對外貿易關係上具自主權地位的「台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域」向GATT秘書處提出入會申請，歷經多年努力，於2001年完成各項雙邊與多邊入會經貿諮商。同年11月11日，WTO第四屆部長會議通過入會案，經過30天等待，台灣於2002年1月1日成為WTO第144個會員。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

▲▼公共電視紀錄片「談判國家隊」開箱WTO。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

中華民國駐WTO秘書吳怡真在影片中「開箱」WTO總部，交誼廳是成員在議會期間或平時互相溝通交流的地方，也就是說，「喬事情」不一定在房間內，很有可能在閒談之中就促成貿易協議。而在所有空間中，最具意義的非「W」莫屬，當年台灣加入WTO，諸多談判過程都在這裡進行。

有別於聯合國的政治現實，在WTO，台灣的經濟實力可以說備受肯定，最好的例子就是「入會議定書」。在影片中，台灣的入會議定書有6000多頁，將近30公分高，排名前20大經濟體的優勢，當初關稅減讓項目就有8982項之多。

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

▲▼入會議定書厚度決定代表成員的經濟實力（上圖俄羅斯、下圖台灣）。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

▲▼公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》第四集「談判國家隊」。（圖／公視授權提供，請勿隨意攝）

吳怡真介紹，入會議定書有幾份重要文件，像是關稅減讓表跟服務業承諾開放表等，以俄羅斯為例，因為是經濟大國，外界期待其市場更加開放，「你可以看到它的入會議定書這麼厚，可是相對你看，阿富汗跟賴比瑞亞是低度開發國家，市場開放要求不會那麼的多，相對就比較薄。」

本集「談判國家隊」是公視《未完成的任務：現代臺灣締造者》系列的最後一集，除了是台灣媒體首度到日內瓦採訪拍攝WTO，並拍攝當年代表團所簽下的議定書外，還專訪WTO入會談判農業主談人陳武雄以及在WTO為台灣奮戰的工作人員，節目將於3月16日晚間10時至11時首播。

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關鍵字：

WTO議定書開箱公視紀錄片

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