投身黨主席遭黨中央指實力低　連勝文回擊：像蚊子叮不會自亂陣腳

▲連勝文出席趙守博新書發表會。（圖／記者張榮恩攝）



記者蕭羽耘／台北報導

國民黨副董事長連勝文日前表態，考慮投入7月份的黨主席選舉，現傳出黨中央質疑連勝文如果投身參選實力不佳。對此，連勝文今天回擊，這是非常小的事情，像被蚊子叮到一樣，面對黨中央打壓與嘲諷也不會自亂陣腳。

連勝文今天早上出席國民黨中評委趙守博新書發表會，針對傳出黨中央嘲諷連勝文實力低，連陣營私下也向媒體表示「一對一必勝江啟臣」等事，在會前接受聯訪 。

連勝文回應，這對他來說是非常小的事情，像被蚊子叮到一樣，面對黨中央打壓與嘲諷他不會自亂陣腳，他也強調，聲量永遠創造出來的，找槍手做出來的，對黨內選舉的影響力有限。

至於前總統呂秀蓮似乎有意拱藍營前主席朱立倫選總統？連勝文則說，國民黨有非常多優秀的總統候選人，他要強調，如果只想到2024就不會有2022，先把總統大選放心裡，把2022做好，「不能想到自己，必須要為黨的利益擺優先」。

目前已表態參選黨主席的朱立倫，傳出有意與高雄市前市長韓國瑜合作結盟，連勝文說，只要大家理念相近、做人講誠信，做事方法要對，每個人都可合作，因為大家都是同條船上的人，任何人都可以合作，自己都覺得很好。

至於國民黨副秘書長李彥秀昨在朱立倫臉書照片上留言，遭質疑倒戈朱營？連勝文說，李彥秀本來就有多朋友，沒有什麼倒戈問題。