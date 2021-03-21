　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投身黨主席遭黨中央指實力低　連勝文回擊：像蚊子叮不會自亂陣腳

▲▼連勝文出席趙守博新書發表會。（圖／記者張榮恩攝）

▲連勝文出席趙守博新書發表會。（圖／記者張榮恩攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨副董事長連勝文日前表態，考慮投入7月份的黨主席選舉，現傳出黨中央質疑連勝文如果投身參選實力不佳。對此，連勝文今天回擊，這是非常小的事情，像被蚊子叮到一樣，面對黨中央打壓與嘲諷也不會自亂陣腳。

連勝文今天早上出席國民黨中評委趙守博新書發表會，針對傳出黨中央嘲諷連勝文實力低，連陣營私下也向媒體表示「一對一必勝江啟臣」等事，在會前接受聯訪 。

連勝文回應，這對他來說是非常小的事情，像被蚊子叮到一樣，面對黨中央打壓與嘲諷他不會自亂陣腳，他也強調，聲量永遠創造出來的，找槍手做出來的，對黨內選舉的影響力有限。

至於前總統呂秀蓮似乎有意拱藍營前主席朱立倫選總統？連勝文則說，國民黨有非常多優秀的總統候選人，他要強調，如果只想到2024就不會有2022，先把總統大選放心裡，把2022做好，「不能想到自己，必須要為黨的利益擺優先」。

目前已表態參選黨主席的朱立倫，傳出有意與高雄市前市長韓國瑜合作結盟，連勝文說，只要大家理念相近、做人講誠信，做事方法要對，每個人都可合作，因為大家都是同條船上的人，任何人都可以合作，自己都覺得很好。

至於國民黨副秘書長李彥秀昨在朱立倫臉書照片上留言，遭質疑倒戈朱營？連勝文說，李彥秀本來就有多朋友，沒有什麼倒戈問題。

ET快訊
鮭魚之夢反擊！壽司郎喊告攏係假　親駁YT「黃牛鮭」：再亂講就
全球「最會偷吃」是亞洲這1國！56%認出軌　女比男多
壽司郎要告「張鮭魚之夢」？台中分店回應了
20歲子遭撞亡！警稱「直行車應讓轉彎車」　父下跪控：誤導
西濱2死車禍！倖存伯父喊「不要救我」　醫發病危：狀況非常不好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空降新竹？高虹安狂被柯媽讚「優秀」　柯文哲：一步一步來

美中會談爆火藥味　蘇貞昌：各國對專制極權作為感到憂心

陸委會：楊潔篪美中會談發言扭曲事實　中華民國是主權國家

投身黨主席遭黨中央指實力低　連勝文回擊：像蚊子叮不會自亂陣腳

一日北高挨批！柯文哲28日擬「台北大縱走」　再騎鐵馬行銷自行車道

蘇貞昌：疫苗完成後會公布相關文件　接受立法院檢驗

蘇貞昌：為增加國人信心　我明天會率先來施打AZ疫苗

挺朱立倫進總統府？　呂秀蓮澄清：這是玩笑話

如何沒核四、減空汙又有電？　蔡英文給答案：展綠、增氣！

王浩宇自曝「懂打手槍」15公尺99分　網譏：夜市撈魚就捕魚高手？

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

空降新竹？高虹安狂被柯媽讚「優秀」　柯文哲：一步一步來

美中會談爆火藥味　蘇貞昌：各國對專制極權作為感到憂心

陸委會：楊潔篪美中會談發言扭曲事實　中華民國是主權國家

投身黨主席遭黨中央指實力低　連勝文回擊：像蚊子叮不會自亂陣腳

一日北高挨批！柯文哲28日擬「台北大縱走」　再騎鐵馬行銷自行車道

蘇貞昌：疫苗完成後會公布相關文件　接受立法院檢驗

蘇貞昌：為增加國人信心　我明天會率先來施打AZ疫苗

挺朱立倫進總統府？　呂秀蓮澄清：這是玩笑話

如何沒核四、減空汙又有電？　蔡英文給答案：展綠、增氣！

王浩宇自曝「懂打手槍」15公尺99分　網譏：夜市撈魚就捕魚高手？

楊繡惠來了！宣布參戰《飢餓》主持人　網支持嗨喊：好有哏

彰化阿北跨分隔島穿越馬路...機車撞擊瞬間曝！2人倒地急送醫

空降新竹？高虹安狂被柯媽讚「優秀」　柯文哲：一步一步來

單親媽忘帶尿布　老師竟「彩色筆塗肚」提醒：媽媽請看聯絡簿！

王竫婷31分領軍逆轉21分落後　佛光季軍戰90比85退文化

王溢正主場開幕先發　豪勁何時登板已敲定

西濱火燒車奪2命！預拌車駕駛現身殯儀館　點頭默認「開太快」

美中會談爆火藥味　蘇貞昌：各國對專制極權作為感到憂心

變清爽了！基隆一信陸橋拆除工程超前完成　21日6時恢復通行

從小被媽媽拋棄！黑豹以為自己是貓　跟羅威拿成為摯友搭肩舔毛

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

獨／出席朱家婚宴　呂秀蓮致詞：換朱立倫進總統府

王浩宇自曝懂打手槍　夜市氣球打光

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

王浩宇：我實彈射擊經驗恐比義務役多

台大新規防萊豬　陳思宇：打吳思瑤一掌

韓國瑜聲量飆升第一　朱立倫一句話酸爆：王定宇最高

金門女戰神「護花使者」曝光　陳玉珍嬌羞回應了

共軍20日派遣1架運8反潛機擾台

如何沒核四、減空汙又有電？　蔡英文給答案：展綠、增氣！

王定宇爆同居美女發言人　立法院2會館備「個人套房」

軍事迷：共機疑對台進行電子作戰

面試獅子座O型不錄取　北市勞局：可重罰150萬

挺朱立倫進總統府？　呂秀蓮澄清：這是玩笑話

更多熱門

相關新聞

《連公子復仇記》

《連公子復仇記》

國民黨主席江啟臣與國民黨智庫副董事長連勝文之間的矛盾逐漸檯面化，連勝文敲鑼打鼓的說要選黨主席，卻遭挺江陣營反嗆「得票不會超過一成」，而連陣營則回嗆連勝文的人緣比江啟臣好太多，「一對一對決，一定勝過江啟臣」。

連勝文喊話：先推動「商務泡泡」

連勝文喊話：先推動「商務泡泡」

朱立倫：支持者最討厭國民黨內鬥

朱立倫：支持者最討厭國民黨內鬥

藍黨魁選舉陷「放話戰」！王鴻薇分析一原因

藍黨魁選舉陷「放話戰」！王鴻薇分析一原因

「差點為這個黨送命」　連勝文選主席：忍耐十年「我受不了」　

「差點為這個黨送命」　連勝文選主席：忍耐十年「我受不了」　

關鍵字：

連勝文黨主席

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

碩士女月薪28K　網：書白讀了

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面