問題女法官一度病危！曾在宿舍放火：好多煙　「司法VIP」也關心

▲司法院長許宗力致力司法改革，周靜妮等問題法官將遭議處，基層法官都很期待。



圖文／鏡週刊

涉嫌當庭動私刑的苗栗地院法官周靜妮，長期被上司列為「關懷對象」，在2012年時，因不明因素在宿舍放火，隨後打電話給她的前上司洪威華檢察長說：「好多煙」，洪立即處置，最後由透過苗栗地院通報消防人員將她送大千醫院救治一度發出病危通知，後來周靜妮法官工作上出了一些問題，法院在處理時都隔外小心，深怕她做出特別的事，知情人士指出，還有輩份極高的「司法VIP」向司法院關心周靜妮，之前司法院就要議處她，但至今仍如履薄冰。

▼苗栗地方法官周靜妮投訴對少年當事人當庭動用私刑涉及霸凌。

周靜妮法官的丈夫是知名法學學者曾建元（中華大學教授、北社副社長、前促轉會研究員），他2015年曾對妻子周靜妮在2012年的放火想不開案發表文章，指妻子是因苗栗地方法院審判長選舉風波指妻子遭同事法官霸凌，要求她揭露投票祕密，而欲以死諫，但當時傳出周靜妮法官是因工作壓力大而想不開放火，當時就讓外界霧裡看花，如今竟傳出周靜妮法官當庭霸凌少年事件。

知情人士指出，法官和很多人一樣工作壓力都很大，但如果因為工作壓力或是是在面臨議處時，以開不開的方式來面對，將嚴重傷害法官的公正形像，難以讓當事人相信法官可以抵擋壓力本於事實及法律審理案件，如今司法院長許宗力有意處理周靜妮等問題法官，基層法官都很期待。

本刊調查，周靜妮法官除了法院的工作，也曾與丈夫曾建元對外進行法治教育，曾發表《法官不語？我國法官言論之界限》，2015年周靜妮法官與丈夫曾建元也一起參加澳洲雪梨大學針對香港人為民主發起的「雨傘運動」與台灣的太陽花學運發，以《香港和未來中國─太陽花學生運動的司法爭點》進行講座，周靜妮在演講中表示，希望未來香港法院在審理雨傘運動案時，能好好考慮抵抗權的行使。

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