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LIVE／亞東醫院院長帶頭打AZ疫苗　侯友宜親自到場見證

 記者黃巈禾／綜合報導

11.7萬劑AZ疫苗22日開始接種。新北市板橋亞東醫院獲得1900劑，由院長林芳郁帶頭施打，新北市長侯友宜也到訪醫院關心疫苗施打狀況。

首批AZ疫苗送往全台57間醫院，但連江縣因天氣不佳，飛機無法送貨，以致20日下午尚未完全運送。指揮中心公布疫苗優先施打對象為「設置專責病房或負壓隔離病房醫院」的直接照顧（含採檢）新冠肺炎確診或疑似個案的第一線工作人員。

亞東醫院被列為新北首批開打4家醫院之一，22日施打時間原為上午9時，但提前至上午8時。侯友宜、 新北市衛生局長陳潤秋將到場關心醫護人員施打狀況。亞東醫院由院長林芳郁帶頭施打，希望帶動醫護人員的信心，此外，主管層級也帶頭施打，包括多名主任以及急診醫師、病房呼吸治療師、護理師等也會接種。

不過，侯友宜並不在第一波施打名單內，僅到亞東醫院為醫護人員加油打氣。至於侯友宜何時施打，他21日受訪表示，中央規定他是第二順位，如果醫護人員施打的數目夠了，而且民眾仍不願意施打，他會率先帶頭施打。

亞東醫院表示，為放心讓民眾接種，已規化專門施打場域，現場也有相關救護措施以防萬一，也特別建置資訊化管理系統，開放符合施打條件的人提前預約。

▲▼新北市政府與凱撒飯店連鎖集團合作，聯名推出「新北凱撒勇士女子壘球隊」及新北凱撒射箭隊」。市長侯友宜與凱撒集團董事長林鴻道共同簽約，打造新北市優秀運動人才培育體系。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

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