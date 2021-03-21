南投高中生性侵案！傳巴哈姆特拒刪文遭開罰　PTT猛砍122篇文

▲南投草屯分局。（圖／翻攝草屯分局臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投某男高中生被傳出仗著父親是警察，性侵女學生2年並以手機拍攝，將畫面拿給同學炫耀的事件，引起網友共憤。沒想到事隔7個月，卻傳出網路論壇「巴哈姆特」拒絕刪除相關貼文被開罰的消息，而PTT也在16日被刪除相關122篇文。

網路粉專「一百五」透露，由於男學生犯案時未成年，但巴哈姆特上有許多男學生的姓名及照片訊息，因此被要求刪除文章，但巴哈姆特拒絕，被南投縣政府開罰，「知情人士透漏，下一波開罰可能將會是網路論壇『DCARD 狄卡』與『台大 PTT BBS站』。」

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▲「一百五」全文如上。（圖／翻攝PTT）



「一百五」表示，目前網路上最大的論壇為為巴哈、DCAR與PTT，主要原因為這三大論壇的使用者年齡層不同，「若箝制此三站的言論空間，即可幾乎掌握論壇上所有的事件曝光度。」

此外，PTT「Board-Police」看板21日以「涉及兒少法文章暫予鎖定」發文，表示IWIN（兒少法第46條所規定之內容防護機構）跟站方聯繫，轉達「主管機關（南投縣政府）」表示多則貼文違反兒少法令，要求版主處理，「若認文章並未違法而加以解鎖，未來仍有受主管機關裁罰之可能，且原則上訴願並不停止裁罰之執行」。

該文的文末附件中有122則貼文，點入網址都已失效，可見皆已刪除。據悉，目前巴哈姆特「場外休憩區」仍未將相關貼文下架，不少網友仍氣憤地貼文討論，而巴哈姆特官方也未出面說明。

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▼PTT於21日下午猛砍122篇文。（圖／翻攝PTT）

