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德逾萬人上街抗議防疫限制　警動用水柱警棍驅散

文／中央社德國卡塞20日綜合外電報導

德國警方今天在黑森邦（Hesse）北部大城卡塞（Kassel）與不滿防疫限制的大規模示威抗議者爆發衝突，警方動用水柱、警棍和胡椒噴劑驅離抗議民眾。

▲▼德逾萬人上街抗議防疫限制 警動用水柱警棍驅散。（圖／翻攝自推特@HowardSteen4）

▲成千上萬人擠爆德國街頭，人群中許多人未做好最基本的防疫措施。（圖／翻攝自推特@HowardSteen4）

卡塞警方告訴法新社，這起示威抗議吸引1萬5000到2萬人上街，成為今年迄今德國境內最大規模的這類示威抗議之一。

一名法新社記者目睹到，當質疑冠狀病毒疫情的一群示威抗議者試圖突破警方封鎖線，要與其他抗議者會合時，爆發警民肢體衝突，警方動用胡椒噴劑。

在市內其他地點，警方動用警棍和水柱驅散試圖突破路障和丟擲瓶罐的示威者。

示威抗議者脫離獲准抗議地點流竄至市內各地後，也與反制的抗議者爆發扭打。

北黑森（North Hesse）警方發推文，譴責示威抗議者一再攻擊緊急救護人員，「這不是和平示威抗議該有的樣貌」。

今天的示威抗議由德國反新冠防疫措施團體「橫向思維」（Querdenker, Lateral Thinkers）運動號召發起，這項運動獲得極左翼、陰謀論信奉者、反疫苗人士以及右翼極端分子的青睞。

他們當中部分人認為疫情大流行不是真的，其他人則宣稱防疫限制措施侵害他們的公民權利。

今天的示威抗議登場時機，正值德國致力對抗感染率急速攀升之際，儘管已實施數個月防疫封鎖措施，且專家警告指稱，德國的疫苗接種作業太過緩慢，不足以對抗第3波疫情。

歐洲其他幾個城市今天也出現反對防疫限制措施的示威抗議。

在荷蘭境內，警方動用水柱驅離聚集在首都阿姆斯特丹（Amsterdam）博物館廣場的大約500名抗議者，他們不聽從警方要求解散非法示威抗議的命令。據當地電視新聞頻道AT5報導，示威抗議者隨後轉往附近一條運河，在那裡遭警方圍堵，其後被送上巴士載往不同地點。

在瑞士境內，估計約3000至5000人在西北部城市利斯塔（Liestal）集結，要求終結關閉餐廳和其他場所已數個月的防疫措施。

示威抗議者高舉的標語牌寫著「夠了！」、「疫苗殺人」、「讓愛而非恐懼指引你」等。

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