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23坪大也能滿足3房2廳！清淺明亮基調放大空間打造無壓感

空間設計｜歐德設計 整理撰文｜ Mikage

空間設計圖｜歐德設計

年輕夫妻與幼兒一家三口，因為工作繁忙，希望回到家能享有度假般的放鬆感。在有限的坪數內將空間機能發揮到極致，利用清淺色系、隱藏式收納，重整紊亂的生活感且放大空間，並運用多元素材，妝點自然休閒氣息，讓回家就像住飯店一般，舒放自在。

空間設計圖｜歐德設計

簡約純粹 放大空間感

23坪的室內空間不算大，要規劃出3房2廳2衛，並滿足收納需求。設計師採用淺色系為基底，搭配礦物塗料調節室內濕度，營造健康宜居的舒適空間。簡潔明亮、不多贅飾的天花與牆面，清淺純粹的基調放大空間打造無壓感，隨季節更迭或節慶需求，佐搭別具特色的軟件綴飾，呈現多樣化的空間表情，讓家的面貌有無限可能性。

玄關地坪採用抿石子搭配仿石紋花磚，與淺色木紋超耐磨地板區隔出明顯的落塵區，一旁採推拉門系統櫃除收納大容量的鞋履及雜物外，更貼心規劃了可擺放嬰兒車、傘架及吸塵器，維持居家簡潔清爽，未來收納生活用品時，可以有更多利用的彈性。緊鄰的格柵門片隱藏式收納櫃，將影音設備統一整合於此處，並設置了內建式垃圾桶，維持空間的整潔清爽。

空間設計圖｜歐德設計

休閒自然 營造度假風

原木層板搭配鐵件與玻璃隔板，完成質樸素雅的客廳電視主牆面，恰到好處的植栽及窗外的綠意，深邃藍色沙發及土耳其手工地毯，營造出自然氣息十足、休閒感滿分的休憩空間，結束一天繁重的工作後，可在此舒放身心，得到最徹底的放鬆。

客餐廳連成一氣，形成通透的公空間，以造型吊燈烘托出溫馨的用餐空間，餐桌旁以清水模牆面打造雅致用餐氛圍，與玄關穿鞋椅連結處刻意鏤空，降低厚實牆面的視覺壓迫，並提供入門後視線的穿透度，讓公空間更顯層次。壁面克林姆掛畫提昇精緻細膩感，畫上的壁燈美觀之餘還兼備夜燈的功能，照顧到空間使用上的安全性。

空間設計圖｜歐德設計

素簡雅緻 無壓休憩空間

延續全室淺色系加上原木家具的質樸自然，主臥室規劃了大容量的置物櫃，滿足衣物的收納需求，並利用繃布床架、壁燈及牆面化妝鏡，簡單又兼顧功能性，空間雖小，也能打造素淨雅致的臥房，置身其中，不僅能自在舒放，更能得到完全的休息。

與書房全木質感層架的風格有所不同，未來的兒童房以系統家具搭配淺灰色烤漆鐵件書架及輕薄層板，讓臥室空間更顯輕盈無壓，善用系統家具客製化的特性，打造一體成型的床頭、書桌及兼具收納的抽屜床組，將空間的利用發揮到極致，未來不論是書本或者衣物，都能輕鬆分門歸類，維持空間的清爽，生活更舒適。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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