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社會 社會焦點 保障人權

17歲工讀妹「偷激戰」火鍋店老闆3年↑！妻崩潰：把她當親生女兒

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲火鍋店闆娘將工讀生當親生女兒看待，卻發現對方與丈夫展開不倫戀。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名人妻與丈夫共同經營火鍋店，並把店內17歲工讀生小妍（化名）認作乾女兒，當親生女兒看待，孰料，2017年間她發現丈夫與小妍互動異常，細查才知2人竟偷偷維持不倫戀，氣得提告小妍及小妍父母，求償100萬元精神撫慰金。對此，桃園地院審理後，判小妍賠30萬，其中父母應負連帶賠償責任，可上訴。

判決指出，人妻主張，她與丈夫1999年結婚，婚後育有2名子女，2015年夫妻倆一起經營火鍋店，2016年小妍於就讀高中期間到店內擔任工讀生，而夫妻倆因小妍乖巧，遂將對方認作乾女兒，視為親生女兒般疼愛、關照。

怎料，人妻2017年間發現，小妍與丈夫互動異常，時常一起竊竊私語，結果查看手機才發現2人不但互傳多段親密、露骨對話，且自2016年10月至2020年1月間，2人已發生過無數次性行為，維持長達3年以上不正常男女交往關係；她認為，小妍此舉已嚴重侵害其婚姻配偶權，讓她精神上受有極大痛苦，只是小妍事發時仍為限制行為能力人，故對小妍、小妍父母一併提告，求償100萬元精神撫慰金。

不過，小妍當時並未出庭辯論，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。法官勘驗人妻提供之手機對話紀錄、行車紀錄器影片、汽車旅館集點卡、自拍照、情趣用品及保險套照片等證物，認定人妻主張屬實。

法官另審酌雙方職業、收入、侵害程度，判人妻可獲賠60萬元精神撫慰金，然而，人妻因與小妍成立調解，但無消滅全部債務之意，僅免除丈夫依法應分擔部分，而就侵權比例來看，小妍父母須付70%的責任，因此最終判小妍賠30萬，小妍父母則在21萬範圍內負連帶給付責任，全案仍可上訴。

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