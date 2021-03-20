「尾隨性侵」6歲女童　遊覽車司機喊：很後悔！賠償金額出爐





▲陳男尾隨、性侵6歲女童，除了遭判刑7年8月，另須賠償150萬元。（資料照／記者白珈陽翻攝）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名55歲陳姓遊覽車司機2020年4月7日晚間尾隨一名6歲女童，並趁機將對方抱至一處巷弄內的變電箱性侵。刑事部分，一、二審法院依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，將陳男判刑7年8月；另外女童父親認為身心備受煎熬，請求民事求償，日前台中高分院審理後，判陳男須賠女童100萬、女童父親50萬元，全案定讞。

判決指出，陳男事發當天載香客參加廟會活動，並將車停靠於太平區一處寺廟附近休憩，豈料，他見女童獨自走在街上時，竟起色心一路尾隨對方，並趁四下無人之際，將女童強抱至巷弄內的變電箱，性侵得逞。女童事後返家向家人哭訴，經家人報警，警方調閱附近路口監視器畫面，循線逮人，全案因此曝光。

刑事部分，陳男落網後曾坦承犯行，並表示感到後悔，一審台中地院依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，將陳男判刑7年8月；案經上訴二審，陳男則稱，他已積極與家屬調解，惟經濟能力有限，最後無法達成和解，並非無賠償誠意，另主張自己坦承不諱，犯後態度良好，盼法院從輕量刑，而檢方則認為一審量刑過輕，不過台中高分院審酌後，仍維持一審量刑。

民事部分，女童父親認為，女兒事發當時年僅6歲，心智發育雖未完全如成人，但自我意識已形成，受到侵害必然痛苦，將有礙未來身心健全發展，而他則因女兒遭性侵，身心備受煎熬，故提起民事求償。

台中高分院審酌，陳男刑事判決結果在案，女童父親主張屬實，另考量兩造情狀後，判陳男須賠女童100萬、女童父親50萬元精神撫慰金，全案定讞。

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