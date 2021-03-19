年節電逾70萬度　崑大電機系EDC執行節能診斷服務社會　

▲崑山科技大學電機工程系節能診斷服務中心，培育國家節能減碳專業人才，並提供鄰近中小能源用戶節能診斷，強化學校與業界的互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著能源議題在全球各產業被熱烈探討，崑山科技大學電機工程系節能診斷服務中心（簡稱EDC）已在2016年啟動，EDC中心搭配學校設備及專業師資，結合學校專題製作及校外服務課程，提升學生成為未來節能專業種子，培育國家節能減碳專業人才，並提供鄰近中小能源用戶節能診斷，強化學校與業界的互動。

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崑山科技大學在2020年度甫獲台南市政府頒發節能標杆獎榮譽，該校EDC中心由經濟部能源局輔導設置，為全國最先設立的私立技職校院。EDC中心為中小能源用戶執行節能診斷服務，提供一般環境照度、溫濕度及紅外線檢測，主要還利用專業電力分析儀，即時量測設備(照明、空調、空壓、馬達等)耗電狀態，有效即時獲得節電建議參數。

電機系王瑋民副教授表示，EDC中心在2020年已輔導21家廠商，年節電度約71萬度，減少二氧化碳排放378公噸。而自2016年度迄今，總計輔導84家，總節電度達289萬度，減少二氧化碳排放1540公噸，相當於803個家庭（月用電300度計）1年用電量，執行效益相當好。

近年來崑山科大EDC中心持續投入學校USR大學社會責任計畫節能服務，更與台南市政府合作，參與台南市節電大聯盟活動，除積極推動學校自身節電措施外，同時協同專家團隊輔導台南地區其他用電大戶，提供相關建議，讓資源共享，也回饋社會。

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