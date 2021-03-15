崑大環工系解旱有高招　中水淨化暨再利用系統度水情危機

▲崑大環工系解旱有高招，校園設置「中水淨化暨再利用系統」，度過水情危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自去年以來南台灣雨量驟減，春夏之際又面臨枯水期，全台面臨56年來最嚴峻的水情挑戰，不僅水情拉警報，政府更高喊全民一同節約抗旱，呼籲停止非急迫性和不必要的用水，崑山科技大學環境工程系在校園中建置「中水淨化暨再利用系統」，回收水再利用達到最高效益，解旱有高招，完全不畏枯水期！

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台灣去年因沒有颱風過境，導致今年缺水問題嚴重，水循環回收再利用與保護珍貴水資源已刻不容緩。崑大環工系團隊自2013年開始操作校園內的中水系統，實行多年來成效卓越，該系統乃利用校園內現有的防洪排水渠道，規劃設計為5道淨水區，藉以過濾及分區淨化水質，並形成豐富多樣的生態環境，回收的中水能做為校園植物澆灌及景觀水池的水源，最後流入崑山湖貯存與再利用。另外，環工系團隊也將污水處理廠放流水以薄膜系統純化後，做為校園空調系統之冷卻用水，將廢水再利用達到最高效益。

環工系許蕙琳主任表示，崑大中水回收再利用水量1年平均達4萬噸以上，即便面臨枯水期，崑山湖仍接近滿水位，學校不愁無水可用。目前每日可處理150噸之廢水，學校一年能省下約40萬的水費，而回收淨化每噸中水用電量不超過0.32度，不只節水，節電效果也十分顯著。

崑大中水回收系統，結合美觀、綠能、環保及低成本的創新典範模式，於水情嚴峻的此時，對有效利用水資源做出具體的貢獻。今年缺水比以往更嚴重，每滴水都非常珍貴，崑大致力倡導珍惜水資源，也呼籲民眾一同抗旱，愛護水資源，共同度過水情危機。

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