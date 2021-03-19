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快訊／網友發文恐嚇　「今晚炸掉431次普悠瑪列車」...鐵警查緝中！

▲▼恐嚇炸普悠瑪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲網友發文恐嚇「今晚將炸掉431次普悠瑪」鐵警接獲報案後立即查緝中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃宥寧／台北報導

台鐵接獲民眾報案，表示有民眾於YouTube留言，將在今（19）日晚上9點到10點之前，炸掉431次普悠瑪自強號，導致翻車。鐵路警察接獲線報後，持續追蹤PO文者，至今仍沒逮到人；現階段列車仍然正常行駛，沿途的車站也都加強巡邏中。

根據鐵路警察局勤指中心通報，19日上午11時54分，有名嫌疑人暱稱為「羊」在YouTube網路聊天留言，表示於今（19）日乘台鐵431車次普悠瑪號15:20台東出發至樹林、將危害旅客安全，鐵警立即報告刑大、護大、保安科、台北及花蓮等分局加強規劃勤務查緝。

花蓮分局目前也加強巡邏及戒護，並表示列車於台東站發車後由台東所李所長率員親自執行，並陪同列車長驗票查察可疑對象，到達玉里站將交由玉里所2位同仁執護到花蓮站；花蓮所2位同仁上車後再陪同列車長驗票查察到宜蘭站後由護大同仁接續執護北上；431次列車發車期間由警員執行戒護，期間尚未發現可疑對象及遭破壞。

▼網友「羊」甚至表示「我就是想看你們悽慘的樣子、我好高興啊、報警也沒用我有槍」等令人恐懼的字眼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼網友嗆要炸普悠瑪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台鐵也證實掌握該資訊，同步通知鐵路警察局，並請乘務人員和車站人員加強可疑人事物巡查。台鐵目前也已轉知其等注意防範辦理，列車長也會留意是否有異狀，車站票閘門也進行比較嚴格管制，也有相關緊急應變機制，若發現可疑狀況，會啟動緊急通報相關單位並應變，目前尚未有異常之處。

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