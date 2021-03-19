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「黃阿瑪的後宮生活」首次路跑！3公尺大型氣偶　紀念物資超萌

▲▼「黃阿瑪的後宮生活」路跑。（圖／主辦提供）

▲「黃阿瑪的後宮生活」首度舉辦路跑。（圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

超過600萬粉絲追蹤的人氣貓咪「黃阿瑪的後宮生活」首次舉行大型路跑活動，號召百萬「瑪民」參與，現場除了有近3公尺大型氣偶、5公里的Fun Run趣味路跑、舞台活動，還有遊戲關卡、市集吃喝攤位，更套別設計15款物資和加購單品，不過主辦也強調「真貓不會出席喔！」

▲黃阿瑪。（圖／布客文化提供）

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▲「黃阿瑪的後宮生活」在Youtube、IG、FB總共有超過600萬粉絲追蹤。（圖／布客文化提供）

「黃阿瑪的後宮生活」從2009年Youtube頻道設立以來，在Youtube、IG、FB總共有超過600萬粉絲追蹤，堪稱是全台最紅的貓咪，影片、書籍、貼圖、周邊商品⋯等都受到大批「瑪民」喜愛，如今首次舉辦「黃阿瑪終於出門了？！要跑不跑的路跑」。

▲▼「黃阿瑪的後宮生活」路跑。（圖／主辦提供）

▲▼「黃阿瑪的後宮生活」路跑推出兩種物資組合。（圖／主辦提供）

▲▼「黃阿瑪的後宮生活」路跑。（圖／主辦提供）

此次活動推出了兩種路跑物資組合，分別為「輕便開跑組」980元、「不怕太陽曬組」1380元，包含路跑Ｔ恤、紋身貼紙、喵速衝刺前開拉鍊束口袋、雙面漁夫帽、萬用頭巾、托特後背兩用包、冷水瓶等等。

完賽後還有專屬完賽禮，包括精緻立體凹凸設計的鋅合金獎牌、完賽證明，獎牌搭配印有後宮各貓的掛繩，是為了路跑活動所做的全新設計，瑪民必收！報名時還可以加購活動限定單品，例如旅行收納包、防風外套、防曬輕量傘、棒球帽。

▲▼「黃阿瑪的後宮生活」路跑。（圖／主辦提供）

▲「黃阿瑪的後宮生活」路跑專屬完賽禮。（圖／主辦提供）

除了5公里路跑外，也規劃許多現場裝置，包括賽道沿途設置高達250公分超萌阿瑪，還有後宮7貓的大型氣偶，讓粉絲邊跑邊拍。舞台活動也邀請黃阿瑪人偶現身，兩位奴才志銘與狸貓也會與粉絲相見歡，不過主辦提醒「真貓不會到場喔！」

「黃阿瑪終於出門了？！要跑不跑的路跑」台北場將於5/22（六）在馬場町紀念公園，高雄場於5/29（六）在高雄國家體育場（原世運主場館）舉行，現已開放報名。

雲門劇場草地派對

位於新北市淡水的「雲門劇場」將於本週末3/20（六）、21（日）舉辦「雲門劇場草地派對」，適合親子、三五好友同行造訪，活動時間從早上11點至下午6點，囊括劇場展演、親子體驗工作坊、餐車、職人市集、馬戲演出等，吃喝玩樂內容豐富，集結成全新週末生活提案。

▲▼雲門劇場草地派對。（圖／雲門劇場提供）

▲雲門劇場將舉行草地派對。（圖／雲門劇場提供）

雲門劇場表示，這裡是讓民眾輕易走進、放鬆身心、親近藝文的開放園地，今年規劃三場「雲門劇場草地派對」，將分別在3月、9月、11月舉辦，每場活動內容和主題皆有不同，豐富多元，適合各種年齡層一探究竟。

而本週末即將到來的春季草地派對，以「動物、親子」為主題貫穿整場活動，期待參與者體會「藝術其實就在生活裡」。

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