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中美會談激辯　胡錫進：前所未有的公開面對面交鋒

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲大陸由中共中央外事辦主任楊潔篪及外交部長王毅代表出席中美高層會談。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中美外事最高層級主管今（19）日在阿拉斯加舉行首日會談，與往常不同的是，這場雙邊會談從一開始就呈現劍拔弩張、火藥味十足的戲碼，讓外界霧裡看花。對此，《環球時報》總編輯胡錫進第一時間在微博上發文指出，這是中美兩大國前所未有的公開面對面交鋒，極具象徵意義，「它告訴美國人，不要再假裝可以對中國指手畫腳，那個時代早已結束了。」

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進表示，阿拉斯加的中美對話很可能將載入史冊。美國在會談前就釋出一系列惡劣言行，在對話的開場白中又頗為強硬，試圖先聲奪人，這種失禮是美方長期霸道逞強的縮影。中方臨場以變應變，坦然陳詞，特別是楊潔篪那句「你們在中國面前沒有資格說，你們從實力地位出發同中國談話」，平實有力，打亂了美方的囂張。

胡錫進強調，中國仍希望與美國保持正常關係，開展互利合作，「但敢於鬥爭，合作才有可能。」楊潔篪和王毅的此次阿拉斯加之行必將幫著美國和它的盟友們重新認識強大、自尊、願與人為善、也不懼奉陪對抗的現代中國。

▲▼ 布林肯,楊潔篪,中美高層會議,美中高層會議 。（圖／路透）

▲中美高層會議首日便火藥味十足。（圖／路透）

中美最高層級外交官19日早上5時在美國阿拉斯（Alaska）加的安克拉治（Anchorage）展開首輪2場會議。從第一場會議開始，現場便火藥味十足，兩國代表團罕見公開激烈爭論。美國以中國威脅全球穩定為議題主攻方向，中共中央外事辦主任楊潔篪則反嗆，美國煽動其他國家攻擊中國。
 

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