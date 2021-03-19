未報准收政治獻金7萬元　台灣工黨創黨人不認罪遭起訴

▲台灣工黨創黨主席謝正一因違反《政治獻金法》遭起訴 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

創黨27年的台灣工黨，遭檢舉未向監察院申報政治獻金專戶，就對外收取捐贈7萬元，檢調去年展開搜索約談，創黨人謝正一堅稱因批評時政遭打壓，否認違法，台北地檢署19日依違反《政治獻金法》，起訴謝正一，另外現任黨主席晏揚清認罪獲得緩起訴。

台灣工黨在2003年創立，創黨人謝正一擔任2屆主席，現任的第3屆主席宴揚清，同時也是2020年立委大選時的高雄市一選區候選人，，另外在屏東第二選區推出何秋葺，新北市第七選區推出連石磊。

檢調獲報，台灣工黨在大選前，未依法向監察院申報政治獻金專戶，就自行對外收受捐獻，2020年10月搜索約談後，謝正一獲得3萬元交保時受訪，氣憤表示自己因批評執政黨而遭壓制，謝並表示，台灣工黨參選經費，都是他自己省吃儉用下來的。

雖然他承認知道有開設專戶一事，但堅持沒有違法，因此遭檢察官起訴，至於晏揚清坦承一時失慮而觸法，獲得緩起訴處分。

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