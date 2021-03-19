天降飛椅擊頭莫名挨打　他一還手吃罰單噴4千：靠這招賺回

▲北市陳姓男子去年凌晨在街頭遭喝醉的姜姓男子尾隨持椅攻擊，陳男反擊卻被社維法罰鍰4000元。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫 pakutaso）

記者林冠吟／台北報導

台北市一名陳姓男子109年凌晨在街頭被一名姜姓男子尾隨持椅追打，台北地方法院一審依監視器畫面判定姜男尾隨追打固然有錯，但因陳男也有揮右手「攻擊」姜男，認為2人互相鬥毆，被依社維法分別裁處陳男罰鍰4000元、姜男罰鍰5000元。陳男不服再提抗告，認為他只是正當防衛，二審判定陳男抗告有效，原裁定撤銷，陳男不罰，全案定讞。

判決指出，109年凌晨1點左右，陳姓男子在台北街頭被喝醉酒的姜姓男子拿椅子尾隨，並拿椅子揮向陳男後腦杓，大喊「殺了你」，陳男也立即向姜男揮出右手。

就是這個動作，讓陳男被檢警認定2人有互相鬥毆之實，台北地方法院一審依社維法裁處陳男罰鍰4000元、姜男罰鍰5000元。陳男不服再提抗告，認為他以右手揮向姜男只是正當防衛，屬自衛的一部分，除此之外並沒有其他主動攻擊姜男的行為，並非2人鬥毆。

法官重新勘驗監視器畫面後，認為陳男「以右手攻擊姜男左側頭部」，難以辨認姜男當時頭部偏向右方，是因為陳男的攻擊所致。法官認為，2人在發生肢體衝突互相拉扯的過程中，也並未看見陳男主動攻擊姜男，與一般鬥毆中會持續攻擊有異，且姜男持椅揮向陳男，陳男揮右手是為排除姜男的攻擊，屬正當防衛，因此裁定陳男免罰，全案定讞。

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