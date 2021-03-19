倒酒澆在雷達罩上！ 　最後飛行紀念日本空自F-4EJ退役

▲日本航空自衛隊F-4EJ戰機正式退役。（圖／翻攝自Twitter／自衛隊岐阜地方協力本部【公式】）

實習記者黃品臻／綜合報導

據日媒《岐阜新聞》報導，服役於日本航空自衛隊近半個世紀的F-4EJ「幽靈」戰機，17日在岐阜基地進行最後一次飛行任務，以此宣布最後三架F-4EJ從航空自衛隊完全退役。

報導指出，這三架F-4EJ隸屬於航空自衛隊飛行開發實驗團（測試聯隊），於當地時間17日上午約9點從岐阜基地起飛，飛行時間約30分鐘，降落後，基地消防車以交叉水柱慶賀，完成任務的飛行員也對「幽靈」表達「長久以來辛苦了」、「幽靈最讚」等感謝，並將酒澆在戰機雷達罩上。

三架退役的F-4EJ都有其不同的代表意義，17-8301號機是日本在1971年從美國引進的首批F-4戰機，見證「幽靈」最初和最後上場的時刻，為了紀念，該架飛機分別在機身中段下方及進氣口塗製了「Thank You1971-2021」、「Phantom Forever」字樣；07-8431號機是1984年首架進行現代化升級，戰力大幅提升的F-4EJ改；47-8336號機則是飛行開發實驗團的60週年紀念塗裝機。

第一支也是最後一支操作F-4EJ的航空自衛隊301飛行隊（中隊），已在2020年11月正式向「幽靈」道別，目前已移師至三澤基地進行F-35A戰機的換裝訓練，是日本航空自衛隊第二支操作F-35A的飛行隊。