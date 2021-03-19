驚見幽靈船！巨型郵輪飄浮半空　氣象專家解答了

▲一艘巨大的郵輪飄浮在空中。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

住在英國的萊恩（Ryan Rushforth）昨（18）日PO出一張神奇的照片，一艘巨大的郵輪和海面明顯隔著一段距離，漂浮在半空中，讓他訝異說「是我眼花？」，不過先前就有氣象專家說明，這是海市蜃樓中的罕見現象「上蜃景」。

根據《每日郵報》報導，萊恩昨日發文出3張在多塞特郡伯恩茅斯（Bournemouth）海岸拍下的景色，一艘重達16.8萬噸、長347公尺的皇家加勒比海國際郵輪（Royal Caribbean）在空中緩慢地前進，和海平面之間隔了一大段距離，讓他訝異表示「到底是我眼花，還是這艘船真的在飄？」

▲萊恩發文分享。（圖／翻攝自臉書）



不過本月初也有英國民眾拍下類似情景，當時氣象專家大衛（David Braine）就解釋，其實是因為特殊的大氣條件讓光線「彎曲」，形成「海市蜃樓」中的「上蜃景」（superior mirage）現象，才產生這樣的奇景，這種「錯覺」常在北極出現，但在英國的冬天是相當罕見的。

大衛也說，海市蜃樓與「逆溫」有關，冷空氣向大海靠近，而暖空氣在上方，因為冷空氣密度大，導致光線折射後「轉向」進入在地面或是海岸上人們的眼睛，改變了遠方物體的呈現位置，所以這艘船應該是「飄浮」在實際位置的高處，有時候也可能看見地平線以下的景色。