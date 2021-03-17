擦亮體育大縣金字招牌　徐榛蔚授旗原民代表隊　宣布97項競賽展開

▲花蓮縣長徐榛蔚宣布今年97項競賽活動盛大展開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021「花蓮好勁 競在洄瀾」體育活動聯合記者會16日於縣府大禮堂盛大舉行，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持啟動儀式，宣布今年度的97項競賽活動盛大展開，徐榛蔚也親自授旗予即將前往宜蘭參加「110年全國原住民族運動會」的代表隊選手，並預祝代表隊選手旗開得勝，為家鄉爭光。

▲▼徐榛蔚授旗參加全國原住民族運動會代表隊，預祝旗開得勝。

花蓮山好、水好、空氣好，擁有運動好環境，而花蓮縣近年在運動賽事推展及賽事的成績上皆有亮眼的表現，為進一步將運動結合觀光，今年特別推出2021「花蓮好勁 競在洄瀾」花蓮縣體育賽事年度系列活動，預計將吸引超過數萬名以上的國內外運動好手，共同到花蓮參加各項賽會。

近年來國人運動風氣興盛，包括馬拉松、自行車賽、鐵人賽、高爾夫、棒球、壘球、龍舟、合球、桌球、軟式網球、柔術等多項體育賽事蓬勃發展，花蓮縣近年在運動賽事上的成績皆有亮眼的表現，並且進一步將運動結合觀光，爭取辦理各項大型賽事，如去年在花蓮舉辦的全民運動會，吸引大批觀光人潮湧進花蓮，為地方各項產業挹注活水。

「祝福花蓮縣代表隊在全國全國原住民族運動會旗開得勝！」縣長徐榛蔚提到，非常開心今天看到這麼多的運動好手齊聚一堂，今年度重要的體育盛會即將來臨，「110年全國原住民族運動會」將於3月19日至22日在宜蘭縣登場，相信每位選手都備戰已久、蓄勢待發，徐縣長期勉花蓮縣代表隊的選手們秉持運動家「勝不驕、敗不餒」精神，展現自信與勇氣，也預祝大家奪得佳績、凱旋而歸，突破花蓮上屆26金26銀21銅及大會總錦標第二名的佳績，再創花蓮體育競技的新高峰，擦亮花蓮「體育大縣」金字招牌！

「歡迎大家來花蓮比賽，慢遊花蓮、品味花蓮！」徐縣長接續提到，花蓮是體育大縣，是孕育國家體育人才的搖籃，花蓮縣政府每年積極籌劃各項運動賽事，也爭取到明年全國中等學校運動會在花蓮舉辦，除要感謝花蓮縣體育會及各單項協會積極推動外，還要感謝花蓮縣議會全力支持縣政府推動各項賽事政策，縣政府將以體育運動休閒帶動觀光發展，傾力推動全國矚目的大型賽事，屆時歡迎全國運動好手們來花蓮比賽，更歡迎全國朋友來花蓮觀賽兼旅遊，認識花蓮、體驗花蓮、慢遊花蓮、品味花蓮，感受花蓮與眾不同的美麗！

本屆全國原住民族運動會花蓮縣各項代表隊選手及隊職員合計624人，參賽項目有田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河，共計12項。

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