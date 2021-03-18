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台A片男優拍攝秘辛全曝光　「友人也有金手指」10秒讓女生高潮

不少男性把加藤鷹的「金手指」技巧當做學習目標。（圖／翻攝自加藤鷹微博）

▲不少男性把加藤鷹的「金手指」技巧當做學習目標。（圖／翻攝自加藤鷹微博）

圖、文／CTWANT

曾任多媒體整合行銷公司負責人，當過電影《我們全家不太熟》、《Open! Open! 》製片，還參與過電影《露西》、《KANO》的拍攝工作的蔡榕哲，目前轉戰成人片當起男優，透露拍攝內幕及酬勞，還提到男性友人有特殊技能，讓女性能在10秒內高潮。

根據《中時新聞網》報導，蔡榕哲表示，最欣賞的男優就是加藤鷹，私下也有朋友擁有像他一樣的「金手指」技能，「他有辦法摳一摳，10秒內就讓女生高潮」。蔡榕哲繼續分析，只要找到女生的G點，就能觸發敏感帶，更笑稱這不是學就會的，他自己也學不來。

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至於入行契機，蔡榕哲表示，因為本身的性需求滿大，加上身處影視產業，藉著朋友牽線獲得拍A片的機會，且為增加收入，才決定下海。但真的開始拍片後，發現遠不如外界想像的「輕鬆躺著賺」。

有時為了配合導演的拍攝需求，過程中常常被打斷，有些姿勢還要讓身體凹來凹去，並不符合人體工學。蔡榕哲回憶有次拍了12小時，體力消耗極大，收入卻遠低於女優，約在新台幣5000到7000元／支左右而已，讓他直言，「不需羨慕，真的是去工作不是享受。」

而蔡榕哲也透露，入行前有和女友先溝通好，不怕對方吃醋，「我也不是說投入感情、去談戀愛的，所以我覺得這要分清楚」，他也不在意外界看法，只把份內事做好就好。

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