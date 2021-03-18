網銀帳戶離奇被鎖！她一查驚覺「被盜4萬」　銀行回應了

▲網路銀行突然被鎖，她開通驚覺被帳戶被盜了。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女子投訴，她的台新銀行戶頭日前突然被鎖住，等到好不容易重新開通後卻發現，戶頭已經遭人盜領了4萬4千元，她確信沒友有點過任何的釣魚簡訊，因此質疑是台新銀行防火牆有問題。對此，台新銀行解釋，他們知情後就立刻報警處理，後續會以確保客戶權益為原則，全力配合警方調查。

根據《東森新聞》報導，投訴人表示，她日前接受逾期繳款通知，拿出手機要登入網路銀行，不料卻發現帳戶無法登入，原本以為是系統故障，甚至帶了證件親跑一樣銀行，才知道是戶頭遭人盜領了。「我要登入，網路銀行卻顯示，您尚未申請行動銀行，我還想說是不是APP有異常或是我沒有更新」。

投訴人戶頭是2月6日凌晨遭人入侵，當時系統雖然有連發3通簡訊，通知有人輸入了錯誤的代碼，但時間已經是凌晨0時睡眠時間，因此她才沒有發現帳戶被盜了，由於放在銀行的是要繳紓困貸款的錢，直到3月4日銀行傳來簡訊通知扣款失敗，事件才因此曝光。

投訴人表示，她確定沒有點過任何的釣魚簡訊，加上錢又是存在台新銀行內，因此希望銀行的處理。對此，台新銀行表示，他們知情後就立刻報警處理，後續會以確保客戶權益為原則，配合警方調查。

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