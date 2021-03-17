曾害高原精靈近滅絕！　藏羚羊絨披肩化名「Toosh」再現出售

▲陸網購平台驚見藏羚羊絨披肩。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

藏羚羊，棲息在海拔3700至5500公尺的高山草原、草甸和高寒荒漠地帶，有「高原精靈」之稱，是大陸重要的珍稀物種之一，也是國家一級保護動物。近日，大陸多間網購平台竟被爆出售賣藏羚羊絨披肩，引發廣泛關注，網友怒斥「要嚴懲」。

據《澎湃新聞》報導，近日，被稱為藏羚羊災難的「沙圖什」重現江湖，在某網購平台搜索「toosh」、「T面料」等關鍵字樣，就會出現大量「克什米爾手工羚羊絨」的披肩商品，標價在幾千元人民幣至數十萬元人民幣不等。

甚至有疑似商家直播的畫面顯示，主播向網友強調自家披肩產品用的是「7年多的老料」、「高精純」、「兩萬九千五，性價比真的非常好」等。

▲藏羚羊有「高原精靈」之稱。（圖／翻攝自新華社）

據了解，藏羚羊的絨纖維非常細，直徑約為11.5微米，是克什米爾山羊羊絨的四分之三，是人類毛髮的五分之一。藏羚羊絨織成的披肩通常被稱為「沙圖什」，「沙圖什」的發音來自於波斯語，意為「羊絨之王」。「沙圖什」披肩十分輕巧，重量僅有百克左右，可以穿過戒指，所以又叫「指環披肩」。

據悉，一條重約百克的「沙圖什」女式披肩需要大約300至400克羊絨，意味著要犧牲3隻藏羚羊的生命，而一條男式披肩則要5隻藏羚羊的生命才能換取。因藏羚羊是野生保護動物，不允許馴養及剪毛，所以獲取羊毛的唯一方法就是獵殺，然後從牠們的身體上剝離羊毛。

▲藏羚羊曾遭到血腥獵殺。（圖／翻攝自新華社）

巨大的利益誘惑，曾導致盜獵者的大量獵殺藏羚羊，上世紀是九十年代，藏羚羊的數量一度從100萬隻銳減至不足5萬隻。1995年，「可可西里自然保護區」成立，大陸對於藏羚羊等野生保護動物的保護力度加強，非法盜獵行為在很大程度上得到控制，隨後藏羚羊的數量上升。2021年1月4日，從大陸國家林業和草原局獲悉，藏羚羊野外種群已恢復到30萬隻以上。

對此，有大陸律師提醒，藏羚羊是國家一級保護動物，出售、購買、利用其本身與製品都屬犯罪。