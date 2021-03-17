「蘇大媽」慘了！檢舉達人挨告6罪　二審加重改判1年確定

▲台南知名檢舉達人「蘇大媽」因涉嫌因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員罪嫌，台南地院將她判刑8月，經上訴二審被加重改判1年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南知名檢舉達人「蘇大媽」，涉嫌因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員被檢察官提起公訴，台南地院依她涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，6罪各判3個月，合併應執行刑8個月，她不服提起上訴，台南高分院17日上午宣判，將她加重改判刑1年定讞。

台南地院2020年10月26日，判蘇女犯妨害公務罪共5罪，均累犯，各處有期徒刑3月，如易科罰金，均以新台幣1千元折算1日；又犯侮辱公務員罪，累犯，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。蘇女不服提起上訴。

台南高分局17日上午審結宣判，以蘇女涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，她加重改判刑1年定讞。

被告蘇女於2019年12月8日上午，對因接獲報案，到果菜市場攤位前，執行職務之三分局安中派出所員警蕭志宏，出言侮辱，又對隨後到場之所長蔡明宮脅迫說絕對要讓他這工作不用做，妨害其執行公務。於同年12月11日下午，前往台南市衛生局林森辦公室辦理退費時，對承辦之公務員林江美芬、主任蔡雅雯，出言侮辱。衛生局報警處理，又對到場處理之一分局東門派出所員警陳政昇出言侮辱，後又以要申訴陳政昇瀆職，妨害其執行公務。

2020年1月23日上午，被告前往永康分局復興派出所欲提出告訴，於員警蔡家鴻為其製作筆錄時，出言侮辱。同年2月5日上午，前往衛福部中央健保署南區業務組要求向政風人員申訴時，出言侮辱該組管理科林姓科員、黃姓科長黃紫雲、及林姓政風室人員。並強取林姓政風人員出示之「本署資訊終端設備及網域資源服務使用管理要點」拒不歸還，以此方式妨害其等執行公務。同年二月十四日上午，再至健保署南區業務組，又對承辦之黃姓人員出言侮辱，再質問嚴姓人員為何上次要報警，並以申訴嚴員涉犯瀆職相脅，經報警後，又對到場處理之二分局民權派出所員警趙國君，出言恫稱，妨害其執行公務。於同年4月25日凌晨，前往四分局華平派出所欲提出告訴，在派出所內，對值班員警林振業出言侮辱，後並以要向內政部警政署刑事警察局檢舉瀆職相脅，而妨害其執行公務，經警以現行犯逮捕。於等待提審之同日下午，林振業交付文件予蘇姓被告時，蘇又對其出言侮辱。

法官認為被告所為，5次構成刑法妨害公務執行罪、1次係犯刑法侮辱公務員罪，6罪因時間及行為均不同，應予分論併罰，且均構成累犯，應依法加重其刑。法官認為，被告明知台南市衛生局公務員，健保署南區業務組之股長、科員等，及安中、東門、復興、民權、華平等派出所之員警等，均是依法執行公務之人，僅因不願配合，即分別以言語侮辱，貶抑其等之人格及社會評價，或以要申訴公務員或員警瀆職相脅，造成對其等執行公務之妨害非輕，且使原已忙於防疫業務之健保署及衛生局等業務承辦人員恐慌，業務停擺，影響公眾權益外，且因接獲報案到場處理之員警、甚或在表彰秩序之派出所，公然對其製作筆錄之員警，出言侮辱，或以瀆職相脅，顯見被告目無法紀，對國家公權力之侵害嚴峻，且浪費司法資源，蔑視體制，不得輕縱，否則不啻鼓勵模仿跟進，導致公權力及法秩序終將瓦解，兼考量其犯後態度、智識程度，及經濟家庭生活狀況等一切情狀，各量處其刑並定其應執行之刑，及諭知易科罰金之折算標準。

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