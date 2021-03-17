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蘇花6死移靈二殯！21歲女陪父母出遊斷魂　弟捧牌位哭斷腸

記者陳羿妏、黃彥傑／台北報導

新北市新店區復興里赴花蓮舉行自強活動，昨（16日）返程途中遊覽車於舊蘇花115K處失控自撞山壁，造成6死39傷慘況。其中死者邱姓女子年紀最輕僅21歲，此次請假陪父母出遊卻不幸遇劫。邱女遺體今送往台北市立第二殯儀館後，法師中午帶著呂女家屬及同學進行燒庫錢儀式，而呂女弟弟負責捧牌位，過程中更是崩潰痛哭，令人鼻酸。

▲蘇花6死移靈二殯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼邱女弟弟捧牌位痛哭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲蘇花6死移靈二殯。（圖／記者黃彥傑攝）

此次車禍死者名單包含21歲呂姓女子、60歲溫姓女子、61歲陳姓女子、63歲華姓男子、63歲蔡姓女子，以及78歲沈姓男子，而家屬待遺體相驗後，16日深夜即返回案發地點進行招魂儀式，將不幸喪生的死者帶回家中安息，並於今（17日）陸續移靈至二殯，家屬也接續抵達誦經，場面相當哀戚。

年紀最大死者、78歲沈男的女兒亦在中午抵達二殯，她表示，這次旅遊爸爸是獨自參加，而爸爸身體硬朗，時常一個人去旅行，聽聞死訊至今仍不敢相信，父親應該是在睡夢中過世。死者63歲蔡女的大伯也說道，全家人因得知噩耗，目前為止還沒睡覺。

▲蘇花6死移靈二殯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲沈男女兒認為父親應該在睡夢中離世。

▲蘇花6死移靈二殯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲蔡女大伯表示，全家人至今還沒睡覺。

另外一對夫妻檔死者63歲華男、60歲溫女的2名兒子則於下午抵達二殯，並在法師的帶領下，捧著雙親的牌位進行法會，全程強忍淚水，神情相當哀傷。

▼華男、溫女兒子強忍淚水。

▲蘇花6死移靈二殯。（圖／記者黃彥傑攝）

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